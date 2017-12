Chelsea ima na žrebu le tri možnosti

Napredovalo kar pet angleških klubov

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znanih je vseh 16 udeležencev osmine finala Lige prvakov, ki lahko že v prvem krogu na izločanje prinese spopad velikanov. Žreb bo v ponedeljek ob 12. uri na sedežu Uefe v Nyonu.

Najboj zadovoljni so Angleži, saj se je v osmino finala uvrstilo vseh pet klubov. Kot zmagovalci so napredovali Manchester United, Manchester City, Tottenham in Liverpool, kot drugouvrščeni iz skupine pa Chelsea. Ker se v osmini finala ne smeta srečati kluba iz iste države in skupine, ima Chelsea na žrebu le tri možne nasprotnike - Barcelono, Paris SG in Bešiktaš.

V drugem bobnu so tudi branilec naslova Real Madrid, Bayern in Juventus. Kaj lahko se zgodi, da bomo v osmini finala videli spopad Real - Manchester United, Bayern - Barcelona ali Juventus - Manchester City.

Na stavnicah je pred žrebom prvi favorit PSG (kvota 4,5), pred Manchester Cityjem (5,5), Real Madridom (7), Barcelono (7,5) in Bayernom (8,5).

Prve tekme bodo sredi februarja, povratne pa marca. Finale bo 26. maja v Kijevu.

Prvi boben: Manchester United, PSG, Roma, Barcelona, Manchester City, Bešiktaš, Tottenham, Liverpool

Drugi boben: Basel, Bayern Munchen, Chelsea, Juventus, Real Madrid, Porto, Sevilla, Šahtar

