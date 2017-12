Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 19 glasov Ocenite to novico! Veliko slavje nogometašev Cvene zvezde na razprodani Marakani. Foto: Reuters Slavoljub Srnić je izkoristil že prvo priložnost Crvene zvezde. Foto: Reuters Nogometaši Rijeke so se veselili prestižne zmage, ki pa jim ne zagotavlja napredovanja v šestnajstino finala. Foto: Reuters Matjaž Kek je bil zelo zadovoljen. Po seriji porazov v jesenskem delu je bila zmaga nad Milanom dobrošla. Foto: Reuters Jonathan Klinsmann je uspešno debitiral v vratih Herthe. Foto: Reuters Dodaj v

Crvena zvezda izločila Köln, Rijeka do prestižne zmage nad Milanom

Dve podaji Verbiča za pomembno zmago Köbenhavna

7. december 2017 ob 20:44,

zadnji poseg: 7. december 2017 ob 22:58

Reka,Beograd - MMC RTV SLO

V zadnjem krogu skupinskega dela Evropske lige so nogometaši Rijeke premagali Milan z 2:0. Italijani so si že pred zadnjim krogom zagotovili prvo mesto in na razprodani Rujevici niso igrali z vsemi najboljšimi.

Hrvaški prvaki ne bodo prezimili v Evropi, tudi v hrvaškem prvenstvu jim po sobotnem porazu proti Hajduku z 1:2 ne gre po načrtih. Izbranci Matjaža Keka so srečanje proti sedemkratnim evropskim prvakom vzeli zelo resno in se zasluženo veselili treh točk.

Jakov Puljić je v 7. minuti velemojstrsko izvedel prosti strel s 25 metrov. Žogo je z desno nogo zavrtinčil prek živega zidu v mrežo. Milan je deloval nezainteresirano, prikazal ni praktično ničesar. V 47. minuti je Zoran Kvržić z leve strani podal pred vrata, kjer je Mario Gavranović z bližine povišal na 2:0. Matic Črnic je vstopil v 81. minuti.

Kek posvetil zmago predsedniku Miškoviću

"Mislim, da smo zasluženo zmagali. Zmage nad Milanom se ne dosegajo vsak dan. V jesenskem delu nam je tudi zmanjkalo sreče. Zelo sem vesel tudi zaradi navijačev, ki so pripravili sijjano vzdušje, čeprav srečanje ni bilo odločilno. Zmago posvečam predsedniku Damirju Miškoviću, ki je žrtvoval ogromno časa in denarja za uspeh našega kluba. Z zmago smo se mu vsaj malce oddolžili.Če stopimo skupaj, lahko naredimo še velike stvari. V Evropi smo dostojno zastopali hrvaški nogomet," je pojasnil Kek.

Srnić junak na razprodani Marakani

Crvena zvezda se je prebila v šestnajstino finala z zmago nad Kölnom z 1:0. Več kot 51.000 gledalcev je pripravilo sijajno vzdušje na stadionu Rajka Mitića oz. na priljubljeni Marakani. Odločitev je padla sredi prvega polčasa, ko je Milan Rodić ušel po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je Slavoljub Srnić z natančnim strelom z destih metrov z levo nogo matiral Tima Horna.

Köln, ki je v Bundesligi še brez zmage po 14 krogih, je imel v nadaljevanju premoč, a si ni priigral izrazitih priložnosti. Kozličke je prvič vodil začasni trener Stafen Ruthenbeck, ki bo ekipo vodil do konca jesenskega dela. V nedeljo je bil po petih letih odstavljen Peter Stöger. Dominic Maroh zaradi poškodbe ni bil v kadru gostov.

Verbič podal za oba gola Köbenhavna

V skupini F je Köbenhavn premagal Šerif iz Tiraspola z 2:0 in si zagotovil napredovanje. Benjamin Verbič je podal za oba zadetka. V 56. minuti je žogo iz kota poslal pred vrata, kjer je bil Pieros Sotiriou natančen z glavo. Tri minute zatem je znova izvedel kot, Michael Luftner pa je žogo z glavo poslal pod prečko. Poleg Dancev je napredoval tudi prvouvrščeni Lokomotiv iz Moskve.

Atalanta prva v skupini E

Atalanta je v skupini E premagala Lyon z 1:0 in si zagotovila prvo mesto. Odločilni zadetek je dosegel Andrea Petagna v 10. minuti. Jasmin Kurtić je za gostitelje v igro vstopil v 75. minuti, Josip Iličić pa je igral do 83. minute.

V skupini I je Konyaspor remiziral z Vitorio (1:1), Nejc Skubic je za Turke v igro vstopil na začetku drugega polčasa. Napredovala sta Salzburg in Marseille. Zenit je zmagal v skupini L, s 3:1 je bil v San Sebastianu boljši od Real Sociedada, Miha Mevlja je za rusko moštvo odigral vso tekmo.

Vratar Jonathan Klinsmann odlično debitiral

Jonathan Klinsmann, sin legendarnega Jürgena Klinsmanna, je sijajno debitiral v vratih Herthe proti Östersundu (1:1). V 87. minuti je obranil strel kapetana gostov Nourija z bele točke. Berlinčani so sicer že pred tekmo zadnjega kroga izgubili možnosti za napredovanje v izločilne boje, medtem ko so Švedi napredovali v skupini J.

"Naš trener vratarjev Zsolt Petry me je prepričal, da lahko igramo z njim. Rezervni vratar Thomas Kraft je zbolel, nismo pa hoteli tvegati poškodbe našega prvega vratarja Runeja Jarsteina. Jonathan si je zaslužil priložnost, mora pa dokazati, da lahko prenaša breme slovitega priimka," je pojasnil trener Pal Dardai.

Dvajsetletni Klinsmann se je berlinskemu klubu pridružil julija, do zdaj pa je igral le za rezervno ekipo v tretji ligi. Rojen je bil v ZDA in je igral za ameriško vrsto na letošnjem svetovnem prvenstvu do 20 let v Južni Koreji.

6. krog, skupina A:

VILLARREAL - MACCABI TEL AVIV 0:1 (0:0)

Blackman 60.



SLAVIA PRAGA - ASTANA 0:1 (0:1)

Aničić 38.

Lestvica: VILLARREAL * 6 3 2 1 10:6 11 ASTANA * 6 3 1 2 10:7 10 SLAVIA PRAGA 6 2 2 2 6:6 8 MACCABI TEL AVIV 6 1 1 4 1:8 4

Skupina B:

DINAMO KIJEV - PARTIZAN 4:1 (3:1)

Morozjuk 6., Moraes 28., 31.,77./11-m; Jevtović 45.



YOUNG BOYS - SKENDERBEU 2:1 (2:1)

Hoarau 55., Assale 96.; Gavazaj 51.

Lestvica: DINAMO KIJEV * 6 4 1 1 15:9 13 PARTIZAN * 6 2 2 2 8:9 8 YOUNG BOYS 6 1 3 2 7:8 6 SKENDERBEU 6 1 2 3 6:10 5

Skupina C:

HOFFENHEIM - LUDOGOREC 1:1 (1:0)

Ochs 25.; Wanderson 62.

RK: Keseru 83./Ludogorec



ISTANBUL BASAKSEHIR - BRAGA 2:1 (1:0)

Višća 10., Belozoglu 77./11-m; R. Silva 55.

Lestvica: BRAGA * 6 3 1 2 9:8 10 LUDOGOREC * 6 2 3 1 7:5 9 ISTANBUL BASAKSEHIR 6 2 2 2 7:8 8 HOFFENHEIM 6 1 2 3 8:10 5

Skupina D:

AUSTRIA DUNAJ - AEK ATENE 0:0



RIJEKA - MILAN 2:0 (1:0)

Puljić 7., Gavranović 47.



Rijeka: Sluga, Vešović, Župarić, Elez, Žuta, Maleš, Pavičić, Acosty (76./Punčec), Gavranović (81./Črnic), Kvržić (86./Mavrias), Puljić.

Milan: Storari, Zapata, Paletta, Romagnoli, Calabria, Zanellato (74./Abate), Biglia, Locatelli, Antonelli (80./Forte), Cutrone, Andre Silva.

Sodnik: Istvan Vad (Madžarska)

Lestvica: MILAN * 6 3 2 1 13:6 11 AEK ATENE * 6 1 5 0 6:5 8 RIJEKA 6 2 1 3 11:12 7 AUSTRIA DUNAJ 6 1 2 3 9:16 5

Skupina E:

ATALANTA - LYON 1:0 (1:0)

Petagna 10.

Iličić je igral do 83. minute, Kurtić (oba Atalanta) pa je vstopil v 75. minuti.



APOLLON LIMASSOL - EVERTON 0:3 (0:2)

Lookman 21., 27., Vlašić 87.

Lestvica: ATALANTA * 6 4 2 0 13:4 11 LYON * 6 3 2 1 11:4 11 EVERTON 6 1 1 4 7:15 4 APOLLON LIMASSOL 6 0 3 3 5:14 3

Skupina F:

KÖBENHAVN - ŠERIF TIRASPOL 2:0 (0:0)

Sotiriou 56., Luftner 59.

RK: Jairo 69./Šerif

Badibanga (Šerif) je v 78. minuti zapravil 11-m.

Verbič (Köbenhavn) je igral do 89. minute.



ZLIN - LOKOMOTIVA MOSKVA 0:2 (0:0)

Mirančuk 70., Farfan 75.

RK: Gajić 57./Zlin

Lestvica: LOKOMOTIVA MOSKVA * 6 3 2 1 9:4 11 KÖBENHAVN * 6 2 3 1 7:3 9 ŠERIF TIRASPOL 6 2 3 1 4:4 9 ZLIN 6 0 2 4 1:10 2

Skupina G:

STEAUA BUKAREŠTA - LUGANO 1:2 (0:2)

Gnohere 60.; Daprela 3., Vecsei 32.

Črnigoj (Lugano) je poškodovan.



HAPOEL BER ŠEVA - VIKTORIA PLZEN 0:2 (0:1)

Hejda 28., Horava 83.

Lestvica: VIKTORIA PLZEN * 6 4 0 2 13:8 12 STEAUA BUKAREŠTA * 6 3 1 2 9:7 10 LUGANO 6 3 0 3 9:11 6 HAPOEL BER ŠEVA 6 1 1 4 5:10 4

Skupina H:

CRVENA ZVEZDA - KÖLN 1:0 (1:0)

51.364; Srnić 22.

Maroh (Köln) je poškodvan.

Crvena zvezda: Borjan, Stojković, Le Tallec, Savić, Rodić, Donald, Krstičić, Srnić (81./Gobeljić), Kanga (89./Račić), Jovičić (64./Pešić), Boakye.

Köln: T. Horn, Olkowski (65./Klunter), Sörensen, J. Horn, Rausch, Lehmann, Jojić, Özcan, Clemens (71./Ouahim), Osako, Guirassy.

Sodnik: Bobby Madden (Škotska)

ARSENAL - BATE BORISOV 6:0 (3:0)

Debuchy 11., Walcott 37., Wilshere 43., Poljakov 51./ag, Giroud 64./11-m, Elneny 74.

Lestvica: ARSENAL * 6 4 1 1 14:4 13 CRVENA ZVEZDA * 6 2 3 1 3:2 9 KÖLN 6 2 0 4 7:8 6 BATE BORISOV 6 1 2 3 6:16 5

Skupina I:

MARSEILLE - SALZBURG 0:0



VITORIA GUIMARAES - KONYASPOR 1:1 (0:1)

Ali Turan 77./ag; Bourabia 15.

Skubic (Konyaspor) je igral od 46. minute.

Lestvica: SALZBURG * 6 3 3 0 7:1 12 MARSEILLE * 6 2 2 2 4:4 8 KONYASPOR 6 1 3 2 4:6 6 VITORIA GUIMARAES 6 1 2 3 5:9 5

Skupina J:

HERTHA BERLIN - ÖSTERSUND 1:1 (0:0)

Pekarik 61.; Papagiannopoulos 58.

Nouri (Östersund) je v 87. minuti zapravil 11-m.



ZORJA LUGANSK - ATHLETIC BILBAO 0:2 (0:0)

Aduriz 70., Raul Garcia 86.

Lestvica: ATHLETIC BILBAO * 6 3 2 1 8:5 11 ÖSTERSUND * 6 3 2 1 8:4 11 ZORJA LUGANSK 6 2 0 4 3:9 6 HERTHA BERLIN 6 1 2 3 6:7 5

Skupina K:

ZULTE WAREGEM - LAZIO 3:2 (1:0)

De Pauw 6., Heylen 60., Leya 83.; Caicedo 67., Lucas Leiva 76.



VITESSE - NICE 1:0 (0:0)

Castaignos 85.

Matavž (Vitesse) je igral do 68. minute.

Lestvica: LAZIO * 6 4 1 1 12:7 13 NICE * 6 3 0 3 12:7 9 ZULTE WAREGEM 6 2 1 3 8:13 7 VITESSE 6 1 2 3 5:10 5

Skupina L:

REAL SOCIEDAD - ZENIT ST. PETERBURG 1:3 (0:1)

Willian Jose 58.; Erohin 35., Ivanović 64., Paredes 85.

Mevlja (Zenit) je igral vso tekmo.



VARDAR - ROSENBORG 1:1 (1:1)

Ytalo 9.; Bendtner 45./11-m

Lestvica: ZENIT * 6 5 1 0 17:5 16 REAL SOCIEDAD * 6 4 0 2 16:6 12 ROSENBORG 6 1 2 3 6:11 5 VARDAR 6 0 1 5 3:20 1 * - v šestnajstini finala

A. G.