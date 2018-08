Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! David Silva ne bo več igral za špansko reprezentanco. Foto: Reuters Dodaj v

David Silva zaprl reprezentančno poglavje

S 35 zadetki četrti v zgodovini španske izbrane vrste

13. avgust 2018 ob 21:19

Nogometaš Manchester Cityja David Silva je sporočil, da končuje reprezentančno poglavje, tako da ne bo več igral za Španijo.

32-letni Silva je s 125 nastopi za Španijo šesti na lestvici, s 35 zadetki pa četrti v zgodovini španske izbrane vrste, od katere sta se pred dnevi poslovila tudi Gerard Pique in Andres Iniesta.

David Silva je odločitev objavil na družbenih omrežjih. Zapisal je, da je ponosen na dosežke, ki jih je dosegel v španskem dresu, odločitev o reprezentančnem slovesu pa je bila ena njegovih najtežjih v karieri.

"Dneve in tedne sem razmišljal o tem. Reprezentanca mi je dala vse in mi pomagala, da sem odrastel kot igralec in kot oseba."

Silva je med drugim Španiji pomagal do naslova svetovnega prvaka leta 2010 in evropskih naslovov 2008 in 2012.

