Dembele z mojstrovino zagotovil Barci španski superpokal

Messi do 33. lovorike z Barcelono, prvič kot kapetan

12. avgust 2018 ob 11:26,

zadnji poseg: 12. avgust 2018 ob 23:59

Tangier - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so v Tangierju v Maroku osvojili prvo lovoriko v tej sezoni. Na tekmi španskega superpokala so bili z 2:1 boljši od Seville, ki je v 91. minuti zapravila 11-metrovko.

Sevilla je v 9. minuti povedla, po podaji Luisa Muriela je bil strelec Pablo Sarabia. Sodnik si je zaradi nejasnosti, ali je bil Sarabia v nedovoljenem položaju ali ne, ogledal videoposnetek, nato pa priznal zadetek.

V nadaljevanju je Barcelona zaigrala bolje, lepo priložnost je zapravil Luis Suarez. V 42. minuti je sledilo izenačenje: po prostem strelu Lionela Messija ter odbiti žogi od vratnice in vratarja Tomaša Vaclika je izid poravnal Gerard Pique.

Dembele silovito meril pod prečko

V drugem polčasu je bila Sevilla nevarna iz protinapadov, v 60. minuti je po strelu iz kota Franco Vazquez z glavo zadel prečko. Na drugi strani se je po poskusu Messija izkazal Vaclik.

Zmagoviti zadetek je 44.000 gledalcev, med katerimi je velika večina stiskala pesti za Barco, videlo v 78. minuti, ko je Ousmane Dembele nekoliko z desne strani silovito diagonalno streljal z 18 metrov, žoga pa se je od prečke odbila v mrežo. Prava mojstrovina.

V 91. minuti je imela Sevilla veliko priložnost za izenačenje, a je vratar Barcelone Marc Andre ter Stegen ubranil slab strel Wissama Ben Yedderja z 11-metrovke, potem ko je predtem nepravilno ustavil Aleixa Vidala.

Osvojeni pokal je dvignil Messi, ki je z Barco prišel že do 33. lovorike, a prvič v vlogi kapetana. Katalonci so aprila v finalu kraljevega pokala Sevillo odpravili kar s 5:0.



Bojkota Seville naposled ni bilo

Vodstvo Seville je pred srečanjem zagrozilo, da nogometaši ne bodo odigrali tekme, če bodo imeli Katalonci v postavi več kot tri igralce, ki niso iz Evropske unije. Med 18-erico nogometašev Barcelone sta bila nato samo dva igralca, ki nista iz Evropske unije - Brazilec Arthur in Čilenec Arturo Vidal. Philippe Coutinho naj bi v zadnjih dneh dobil portugalski potni list, Luis Suarez in Lionel Messi pa sta že prej pridobila državljanstvo v Evropski uniji.

Španska nogometna zveza je v soboto sporočila, da ni omejitev glede igralcev, saj tekme "ne uvršča med profesionalne". V španskem prvenstvu so dovoljeni le trije igralci, ki niso iz Evropske unije. "Sevilla je presenečena nad odločitvijo španske nogometne zveze le 24 ur pred tekmo. Preučili bomo zadevo in če bo Barcelona igrala z več kot tremi nogometaši, ki niso iz Evropske unije, bi se lahko umaknili," so pred tekmo v izjavi za javnost zapisali pri Sevilli.

Tudi trener Barcelone ni bil navdušen nad spremembo pravil. "Pravijo, da superpokal ni profesionalna tekma. Kaj naj vam rečem. Mi smo profesionalci, Sevilla prav tako. Z vsemi težavami, ki smo jih ta teden imeli z igralci, ki niso iz Evropske unije, bi nas lahko opozorili vnaprej," je povedal Ernesto Valverde.

Španski superpokal:

SEVILLA - BARCELONA 1:2 (1:1)

44.000; Sarabia 9.; Pique 42., Dembele 78.

Ter Stegen (Barcelona) je v 91. minuti ubranil 11-m Ben Yedderju.

Sevilla: Vaclik, Mercado (85./Ben Yedder), Kjär, Sergi Gomez, Jesus Navas, Banega, Mesa, Sarabia (71./Aleix Vidal), Escudero, Vazquez, Muriel (60./Andre Silva).

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rafinha (46./Rakitić), Arthur (53./Coutinho), Messi, Dembele (86./Arturo Vidal), Suarez.

Sodnik: Carlos del Cerro Grande

R. K., M. R.