Đoković izločil branilca naslova Dimitrova

Goffin gladko odpravil Andersona

17. avgust 2018 ob 20:49

Cincinnati - MMC RTV SLO

V četrtek je dež preprečil večino obračunov na turnirju serije 1.000 v Cincinnatiju. Osmina finala in četrtfinale sta na sporedu danes. Novak Đoković je izločil branilca naslova Grigorja Dimitrova z 2:6, 6:3 in 6:4.

31-letni Srb je z zmago v Wimbledonu nakazal vrnitev v svetovni vrh, v Cincinnatiju pa lovi edini naslov na turnirjih serije masters, ki mu še manjka v bogati zbirki. Petkrat je že izgubil finalni obračun. Obračun je bil v četrtek prekinjen na začetku tretjega niza, ko je "Nole" z brejkom povedel z 2:1. Dimitrov si je v osmi igri priigral priložnost za odvzem servisa, vendar je ni unovčil in Đoković je nato zaključil dvoboj po dveh urah in 24 minutah.

Juan Martin del Potro je premagal Nicka Kyrgiosa s 7:6, 6:7 in 6:2 in se bo v četrtfinalu srečal z Davidom Goffinom, ki je odpravil Kevina Andersona s 6:2 in 6:4. Južnoafirčan, ki je igral v finalu Wimbledona pred mesecem dni, je kar trikrat izgubil servis.

CINCINNATI, osmina finala, tabela

(5.669.360 dolarjev, trda podlaga)



RAONIC (KAN) - SHAPOVALOV (KAN)

7:6, 6:4

ĐOKOVIĆ (SRB/10) - DIMITROV (BLG/5)

2:6, 6:3, 6:4

CARRENO BUSTA (ŠPA/13) - HAASE (NIZ)

6:4, 6:2

ČILIĆ (HRV/7) - HAČANOV (RUS)

7:6 (5), 3:6, 6:4

GOFFIN (BEL/11) - ANDERSON (JAR/6)

6:2, 6:4

DEL POTRO (ARG/4) - KYRGIOS (AVS/15)

7:6 (4), 6:7 (6), 6:2

WAWRINKA (ŠVI) - FUCSOVICS (MAD)



FEDERER (ŠVI/2) - MAYER (ARG)

6:1, -:-

CINCINNATI, osmina finala, tabela

(2.874.299 dolarjev, trda podlaga)



HALEP (ROM/1) - BARTY (AVS/16)

7:5, 6:4

CURENKO (UKR) - MAKAROVA (RUS)

7:6, 6:2

KEYS (ZDA/13) - KERBER (NEM/4)

2:6, 7:6, 6:4

SABALENKA (BLR) - GARCIA (FRA/6)

6:4, 3:6, 7:5

KVITOVA (ČEŠ/8) - MLADENOVIC (FRA)

6:4, 6:2

MERTENS (BEL/15) - STEPHENS (ZDA/3)

7:6, 6:2

SVITOLINA (UKR/5) - ANISIMOVA (ZDA)

6:4, 6:4

BERTENS (NIZ) - KONTAVEIT (EST)

6:3, 2:6, 6:3

A. G.