Eva Logar po drugačne življenjske zmage

"Šport mi je dal dobro popotnico za življenje"

7. avgust 2017 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučarska skakalka Eva Logar, leta 2011 četrta na svetovnem prvenstvu, se je pri 26 letih odločila, da konča kariero.

"Odločitev je tlela v meni dlje časa in razmislek je bil dolg. A enkrat je treba potegniti črto. V tem trenutku sem se raje odločila, da odkrijem zmago še na kakšnem drugem področju. Šport mi je dal zelo dobro popotnico za življenje, ki jo želim izkoristiti. Pogrešala bom vse prijatelje in športnike ter vse, ki so mi bili v oporo na moji športni poti. A zagotovo se še srečamo ob prijetnih priložnostih," je povedala Logarjeva.

Eva Logar je zbrala 66 nastopov na tekmah svetovnega pokala, najboljša uvrstitev pa ji je februarja 2013 uspela v Saporu, kjer je bila četrta. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 ter treh svetovnih prvenstvih.

