Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jan Oblak in soigralci so v vlogi favorita. Foto: Reuters Navijači Marseilla so napolnili stadion Groupama v Lyonu. Foto: Reuters Sorodne novice Simeone: Zdaj si želim še bolj "tečno" ekipo Dodaj v

Evropska liga, finale: Marseille - Atletico Madrid 0:0

Oblak lovi prvi naslov v tretjem finalu

16. maj 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 16. maj 2018 ob 20:47

Lyon - MMC RTV SLO

V finalu Evropske lige se v Lyonu merijo nogometaši Marseilla in Atletica. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak lovi svojo prvo evropsko klubsko lovoriko.

Oblak igra v svojem tretjem velikem evropskem klubskem finalu. Potem ko je v sezoni 2013/14 že igral v finalu Evropske lige z Benfico in dve sezoni pozneje v finalu Lige prvakov z Atleticom, zdaj upa, da gre v tretje res rado.

Z evropskim klubskim naslovom se lahko pohvali le nekdanji selektor Slovenije Srečko Katanec, ki je v sezoni 1989/90 s Sampdorio v finalu takratnega pokala pokalnih zmagovalcev po podaljšku premagal Anderlecht. Katanec je sicer igral tudi v finalu Pokala Uefa s Stuttgartom in Lige prvakov s Sampdorio. V samostojni Sloveniji je v finalu Lige prvakov igral tudi Zlatko Zahovič, ki je izgubil finale lige prvakov v dresu Valencie v sezoni 2000/01 po enajstmetrovkah proti Bayernu.

Atletico želi osvojiti tretji naslov v tem tekmovanju v zadnjih osmih letih, Marseille, zmagovalec Lige prvakov leta 1993, pa želi slaviti v tretjem finalu tega tekmovanja oziroma Pokala Uefe, potem ko je izgubil v letih 1999 in 2004.

Atletico bo skupno zaigral v devetem evropskem finalu in petem po letu 2010. V letih 2010 in 2012 je slavil v Evropski ligi, v letih 2014 in 2016 pa je izgubil finale Lige prvakov proti madridskemu Realu.

Finale, Lyon, danes ob 20.45:

MARSEILLE - ATLETICO MADRID 0:0 (-:-)



Marseille: Mandanda, Amavi, Luiz Gustavo, Rami, Sarr, Zambo, Sanson, Ocampos, Payet, Thauvin, Germain.



Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Gabi, Saul Niguez, Correa, Koke, Griezmann, Diego Costa.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

A. G.