Fakovo srebro in zmaga hokejistov nad ZDA za Koširjevo samozavest

Na koncu še vedno zmagujejo najboljši

23. februar 2018 ob 17:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

Zadnji slovenski aduti za visoke uvrstitve so v Pjongčangu deskarji, med katerimi je tudi Žan Košir, ki že ima dve olimpijski kolajni, srebro in bron iz Sočija.

Alpski deskarji bi morali s kvalifikacijami za olimpijsko tekmo opraviti že v četrtek, vendar so jih organizatorji zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na soboto, ko bodo v Phoenix Parku v paralelnem veleslalomu podelili dva kompleta medalj. Poleg Koširja se bodo zanju borili še Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Rok Marguč. Dobitnik srebra in brona v Sočiju je bil zaradi težav s poškodbami v zadnjih sezonah zadovoljen s spremenjenim olimpijskim sistemom ločenih kvalifikacij in tekme, saj težko odpelje veliko število dobrih voženj, a kot pravi, je na posameznih še vedno lahko zelo hiter oziroma med najhitrejšimi: "Bolj kot v cilje se poglabljam v svojo vožnjo, tehniko in kaj še lahko izboljšam. Zadovoljen bom, če bom pokazal najboljše vožnje v tej zimi."

33-letni Tržičan, ki je v karieri tudi že osvojil veliki kristalni globus, je v Pjongčang prišel pred preostalimi slovenskimi deskarji, skoraj dva tedna pred tekmo, in kmalu se je privadil na novo okolje ter razmere na olimpijskih prizoriščih. Ko so z drugimi deskarji primerjali izmerjene čase, pravi, da je bil poleg. Tudi zdravstveno stanje je glede na težave, ki jih je imel pred dvema sezonama, dobro, saj je tu poskrbljeno za vse: "Načeloma se mi zdi vse zelo podobno, kot je bilo v Sočiju in v Vancouvru, le da je tu malce bolj hladno, kar pa nas niti ne moti toliko, saj Phoenix ni tako izpostavljen, da bi močno pihalo, in je kar lepo zavetje. Tu imamo odlične razmere, imamo celo ekipo in veliko ljudi je na voljo. Že kmalu po prihodu sem opravil več voženj, kot sem jih vajen, saj sem po navadi lahko le po dva dneva na teden na snegu. Načeloma je stanje stabilno."

Olimpijska zgodba je poglavje zase

Bolj kot rezultate iz Sočija, kjer je bil bronast v paralelnem veleslalomu, srebrn pa v paralelnem slalomu, ki ga v Pjongčangu ni več na sporedu, podoživlja ekipni duh, ki ga prinašajo olimpijske igre, s čimer dobi občutek, da vsi slovenski športniki dejansko tekmujejo pod isto zastavo: "Podoživljam to zgodbo, da sem del slovenske ekipe in na sploh vseh olimpijcev tukaj. Nisem pa še dobil ideje o tem, da sem že izkušen tekmovalec, ki ve, kako je stati na odru za zmagovalce. Všeč mi je, da tukaj preprosto vsak dan bolj čutiš, da si del nečesa večjega. To pomeni, da smo ekipa Slovenije in da čutimo, da vsi tekmujemo za isto nacijo. Na svetovnem pokalu tekmuješ sam zase, tukaj pa je tisti timski duh. Zelo sem si želel, da pade kakšna medalja, in na srečo je. Tudi na hokejski tekmi proti ZDA, ki sem si jo ogledal in je Slovenija zmagala, je bilo izvrstno. Zelo si želim teh pozitivnih stvari, da dokažemo, da smo sposobni tega. Dejstvo je, da je to zelo pomembno za neko nacionalno samozavest."

"Mogoče se občutki iz Sočija povrnejo na taki tekmi, saj so nekje zapisani v moji glavi. Tega sem sposoben, ampak še vedno ostajam trdno na azijskih tleh, saj ne želim živeti in deskati v neki iluziji. Zagotovo je ta olimpijska zgodba poglavje zase. Ekipa je večja in več ljudi je na voljo. V takih razmerah bi veliko laže tekmovali tudi sicer med zimo in morda ne bi izpustil celih dveh sezon, kot sem jih. Preprosto nisem več tako mlad, da bi šel samo spat in se zbudil spočit. Če nimam okoli sebe ljudi, ki delajo, da bi bil čim boljši, potem se pač takih rezultatov ne da več dosegati, kot sem jih," je pristavil Košir.

Na koncu še vedno zmagujejo najboljši

Na olimpijski progi se želi osredotočiti nase in na svoje vožnje, zato tudi noče razmišljati, kdo je njegov nasprotnik. Tako ali tako je konkurenca močna in krog favoritov zelo širok. To dokazuje tudi število zmagovalcev v letošnji sezoni, ko je devet tekem svetovnega pokala dobilo osem različnih deskarjev. Tudi Koširja nekatere vožnje navdajajo z optimizmom, predvsem v kvalifikacijah Rogle in Lackenhofa je dokazal, da je še vedno lahko zelo hiter, saj je postavil najboljši čas: "Kvalifikacije bodo zelo pomembne, treba bo napadati, a hkrati iti na progo pametno. Zavedam se, da sem še vedno sposoben nekaj pokazati. Seveda, nekaj loterije je, ampak še vedno na koncu zmagujejo najboljši. S tem tudi ne bi želel izpodbijati svojih dosežkov iz preteklosti. Če si vrhunsko pripravljen, te težko kdo izloči. Na koncu je jasno, kdo so glavni aduti za medalje, me pa veseli, da je bilo toliko različnih zmagovalcev, kar pomeni, da številni lahko dobijo medaljo in je krog kar širok. Zelo sem vesel in ponosen, bolj kot na ostalih igrah, kajti nisem si mislil, da mi bo uspelo biti tu."

"V svoji glavi si želim misliti, da sem jaz zase adut. Drugih nočem imeti v glavi, saj gre vendarle tu za dvoboj ena na ena. Hočem, da se ostali mene bojijo, ne glede na vse. Ne vedo, kaj se z mano dogaja. Ko se pojavim na tekmah, pokažem, da še vedno nisem tako slab. Vedo, da nisem sposoben odpeljati desetih popolnih voženj, vedo pa, da sem eno ali dve. Nočem govoriti o glavnih favoritih, saj bi se za vsakega, ki bi ga napovedal in bi ga dobil, tega spomnil, česar pa ne želim. Iz izkušenj lahko povem, da je bil vsak tekmec na olimpijskih igrah nekdo, ki je že imel medaljo z iger ali pa ogromno zmag v svetovnem pokalu. Noben tekmec ne bo lahek, hkrati pa tudi ne vem, koliko se bo dalo napadati na vse ali nič, kolikor sem mislil, da se bo. Kot kaže, bo vseeno pomembna tudi taktika. Treba bo vedeti, kje stisniti in kje biti previdnejši. Dogajajo se mi napake v odsekih, v nekaterih pa sem hiter. To bo treba sestaviti v celoto," je zaključil Košir.



Predzadnji dan iger bodo podelili osem kompletov odličij. Poleg deskarjev in deskark v paralelnem veleslalomu se bodo za olimpijske medalje merili še deskarji v akrobatskih skokih, alpski smučarji na ekipni tekmi (nastopila bo tudi Slovenija), tekači na 50 km v klasičnem slogu, hitrostni drsalci in drsalke v skupinskem startu, moški bodo igrali finale krlinga (na ledu bosta ekipi Švedske in ZDA), ženske pa tekmo za tretje mesto (Velika Britanija - Japonska). Hokejisti Češke in Kanade se bodo borili za bron.

SOBOTNI SPORED, ob 1.00:

Deskanje na snegu, paralelni veleslalom (M/Ž), kvalifikacije

(Kotnik, Košir, Marguč, Mastnak)



Ob 1.30:

Bob, štirised (M), 1. in 2. vožnja

Ob 2.00:

Deskanje na snegu, akrobatski skoki (M), finale

Ob 3.00:

Alpsko smučanje, ekipna tekma



Ob 5.30:

Deskanje na snegu, paralelni veleslalom (M), finale

Deskanje na snegu, paralelni veleslalom (Ž), finale

Ob 6.00:

Smučarski teki, 50 km klasično (M), skupinski štart



Ob 7.35:

Krling, moški, finale: Švedska - ZDA



Ob 12.00:

Hitrostno drsanje, skupinski štart (M)

Hitrostno drsanje, skupinski štart (Ž)



Ob 12.05:

Krling, ženske, tekma za tretje mesto



Ob 13.10:

Hokej (M), tekma za tretje mesto: Češka - Kanada

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik