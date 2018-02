Fanta Mikaele Shiffrin zaradi neprimernih opazk izključili iz OI

Bonjour Je voudrais revenir sur les propos que j’ai eu suite à ma course des Jeux Olympiques aujourd’hui à PyeongChang. Pour rappel, j’avais affirmé que la course d’équipe était le dernier des mes soucis à la question d’un journaliste me demandant mon ressenti suite à notre bon tir groupé français. Je voudrais donc juste vous écrire ce petit message pour faire mon mea-culpa si cela a pu choquer certaines personnes et vous expliquer le fond de ma pensée. Le ski est un sport individuel qui se pratique en équipe. Cependant, quand nous sommes dans le portillon de départ, seule notre course individuelle et notre propre performance a de l’importance. Alors oui, quand est venu le temps de donner mon ressenti sur ma course, quelques 10 minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée, seule ma performance et mon échec étaient présents. Personne ne réagit de la même façon face à l’échec et je dois l’admettre, venant du sud, j’ai peut être tendance à avoir le sang chaud. Les mots ont donc dépassé ma pensée. Je n’ai voulu manquer de respect à personne, j’ai été extrêmement fier de représenter mon pays et je remercie toutes les personnes qui ont rendu cela possible. Bien à vous. Mathieu

