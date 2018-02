Faulk s hat-trickom potopil razglašene Kralje

Gol in podaja Kopitarja

14. februar 2018 ob 05:46

Raleigh - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so doživeli nov poraz v Ligi NHL. Carolina je bila v PNC Areni boljša s 7:3. Anže Kopitar je prispeval dve točki, zadel je za 1:5 in nato še podal za 2:5.

Gostiteljem je uspel sanjski štart. Jaccob Slavin je zadel v sedmi minuti, nato pa je na sceno stopil Justin Faulk. Branilec je z močnimi streli od daleč kar trikrat matiral Jonathana Quicka in se veselil prvega hat-tricka v karieri. V 22. minuti je v vrata Los Angelesa stopil Darcy Kuemper.

Kralji so imeli preveč izključitev, kar tri gole so prejeli z igralcem manj. Ko je Jeff Skinner v 28. minuti ob "power playu" povišal na 5:0, je vse kazalo na pravo katastrofo gostov iz Kalifornije.

Kingsi so se prebudili šele v drugi tretjini. Prvi zadetek za gostujočo ekipo je ob prednosti igralca več prispeval kapetan Kopitar, ki je bil uspešen v 32. minuti. Nato sta zadela še Tyler Toffoli po podaji Kopitarja in Torrey Mitchell. V 47. minuti je na semaforju pisalo le še 5:3.

Tretjo zaporedno zmago Caroline sta potrdila Skinner in Sebastian Aho. Cam Ward je obranil 27 strelov. Razmerje v strelih na vrata je bilo 41:30, v prvi tretjini je bila premoč gostiteljev najbolj občutna (18:3).

"Nikoli si nisem mislil, da bom dosegel hat-trick na tekmi Lige NHL. Moja naloga je, da preprečujem zadetke tekmecev. Že večkrat sem zadel dvakrat na tekmi in že takrat je bil občutek enkraten. Tokrat so me soigralci poiskali pri prednosti igralca več," je bil zadovoljen Faulk.

Los Angeles je igral brez suspendiranega Dustina Browna in poškodovanega Trevorja Lewisa. Trener John Stevens je bil slabe volje: "Carolina je prišla v službo, mi pa tokrat nismo delali. To je najbolj preprosta razlaga. Zaslužili smo si visok poraz, saj nismo bili pripravljeni na boj. Zelo slabi izhodi iz tretjine in slaba igra z igralcem manj sta nas pokopali."

Tekme 13. februarja:

CAROLINA - LOS ANGELES 7:3

Slavin 7., Faulk 9., 18., 22., Skinner 28., 55., Aho 57.; Kopitar 32., Toffoli (podaja Kopitar) 38., Mitchell 47.



BOSTON - CALGARY 5:2

BUFFALO - TAMPA BAY 5:3

NY ISLANDERS - COLUMBUS 1:4

PITTSBURGH - OTTAWA 6:3

PHILADELPHIA - NEW JERSEY * 4:5

* - kazenski streli

DETROIT - ANAHEIM 2:1

MINNESOTA - NY RANGERS 3:2

NASHVILLE - ST. LOUIS * 4:3

WINNIPEG - WASHINGTON * 4:3

* - po podaljšku

VEGAS - CHICAGO

SAN JOSE - ARIZONA

Tekme 14. februarja:

TORONTO - COLUMBUS

COLORADO - MONTREAL

VANCOUVER - FLORIDA

Vzhodna konferenca: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 57 38 16 3 79 BOSTON BRUINS 55 35 12 8 78 TORONTO MAPLE LEAFS 58 34 19 5 73 WASHINGTON CAPITALS 56 32 17 7 71 PITTSBURGH PENGUINS 58 32 22 4 68 PHILADELPHIA FLYERS 57 28 19 10 66 NEW JERSEY DEVILS 56 28 20 8 64 CAROLINA HURRICANES 57 27 21 9 63 --------------------------------------- COLUMBUS BLUE JACKETS 56 29 23 4 62 NEW YORK ISLANDERS 58 27 25 6 60 NEW YORK RANGERS 57 27 25 5 59 FLORIDA PANTHERS 53 24 23 6 54 DETROIT RED WINGS 55 23 23 9 55 MONTREAL CANADIENS 55 22 26 7 51 OTTAWA SENATORS 55 19 27 9 47 BUFFALO SABRES 57 17 30 10 44 Zahodna konferenca: VEGAS GOLDEN KNIGHTS 55 36 15 4 76 NASHVILLE PREDATORS 55 34 12 9 77 WINNIPEG JETS 57 33 15 9 75 ST. LOUIS BLUES 59 34 21 4 72 DALLAS STARS 57 33 20 4 70 SAN JOSE SHARKS 56 30 18 8 68 MINNESOTA WILD 56 31 19 6 68 CALGARY FLAMES 57 29 20 8 66 -------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 56 30 21 5 65 ANAHEIM DUCKS 58 27 20 11 65 COLORADO AVALANCHE 55 30 21 4 64 CHICAGO BLACKHAWKS 56 24 24 8 56 EDMONTON OILERS 55 23 28 4 50 VANCOUVER CANUCKS 56 22 28 6 50 ARIZONA COYOTES 56 14 32 10 38

A. G.