Francoska mešana štafeta je osvojila olimpijsko zlato. Foto: Reuters Italijan Dominik Windisch je dobil ciljni šprint z Arndom Peifferjem in svoji mešani štafeti priboril bronasto odličje. Foto: Reuters Od današnje tekme sem več pričakoval. Takoj po tekmi je zelo težko ocenjevati nastope drugih, tudi svojega ne morem oceniti z odliko. Na zadnjem strelskem postanku sem skušal čim hitreje odstreljati in pridobiti kakšno sekundo, a se tveganje ni izplačalo. Vsi v ekipi smo se trudili po svojih najboljših močeh. Jakov Fak

Francoska štafeta pometla s tekmeci; Slovenija 14.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

20. februar 2018 ob 12:13,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 13:49

Pjongčang - MMC RTV SLO

Francoski biatlonci so v Pjongčangu dobili olimpijsko tekmo mešanih štafet. Slovenija je osvojila 14. mesto.

Francija v sestavi Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux in Martin Fourcade je pometla s tekmeci. Biatlonci so pokrili vse tarče, štirikrat so popravljali, s hitrim tekom pa so razblinili vse dvome o zmagovalcu.

Veliko bolj napeto je bilo v boju za drugo in tretje mesto. Srebro je osvojila norveška štafeta (Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Boe in Emile Hegle Svendsen), za bron sta se v ciljnem šprintu 'udarila' Italijan Dominik Windisch in Nemec Arnd Peiffer.

Krajšo je potegnil zmagovalec šprinterske preizkušnje, ki je v ključnem trenutku zgrešil tarčo in s prisluženim kazenskim krogom znatno poslabšal nemške možnosti za boljšo uvrstitev. Nemška reprezentanca je bila po tekmi sicer prepričana, da je ob koncu Windisch oviral šprint Peifferja, a je ostalo pri bronu Italije.

Brezhiben nastop Klemna Bauerja

Slovenska reprezentanca (Urška Poje, Anja Eržen, Klemen Bauer in Jakov Fak) je osvojila 14. mesto, za francosko štafeto je zaostala za tri minute, 21 sekund in tri desetinke. Zgrešila je en strel, sedemkrat je popravljala. Pojetova je imela dve popravi, Erženova je ob treh popravah odtekla tudi dodatni kazenski krog, brez napak je svoj nastop opravil Bauer, Fak pa je imel še dve popravi, ciljno črto je prečkal kot 14. od 20 biatloncev v zadnji predaji.

Fak pričakoval več

"Od današnje tekme sem več pričakoval," je takoj po prihodu v cilj dejal Fak, nosilec srebrnega odličja na 20 km. "Takoj po tekmi je zelo težko ocenjevati nastope drugih, tudi svojega ne morem oceniti z odliko. Na zadnjem strelskem postanku sem skušal čim hitreje odstreljati in pridobiti kakšno sekundo, a se tveganje ni izplačalo. Vsi v ekipi smo se trudili po svojih najboljših močeh."

"Vsi v reprezentanci smo upali na boljši izhodiščni položaj po uvodnih dveh predajah, a nimamo kaj. Gre za ekipno tekmo in to moramo sprejeti. Pred svojim nastopom se nisem vnaprej predal, skušal sem nadoknaditi, kar se je dalo, žal mi je le, da takšne predstave nisem uprizoril na posamični tekmi. Po napornem tednu sem se danes sijajno počutil tako na tekaški progi kot strelišču," je po tekmi dejal Bauer.

"Strelski nastop leže je bil v redu, zalomilo se mi je v stoječem položaju, kjer sem morala v kazenski krog. V zadnjih treh dneh sem se borila z močnim prehladom, pred današnjo tekmo je bilo veliko neznank, ob tem pa tudi nisem bila kos tekmovalnemu pritisku," je po tekmi dejala Erženova. Pojetova je dodala: "Moj nastop ni bil najboljši. Začela sem dobro, v strelskem nastopu stoje pa nisem imela dovolj 'fokusa', preprosto nisem bila dovolj zbrana."

Mešane štafete: * 1. FRANCIJA 1:08:34,3 (0+4) Habert/Bescond/Desthieux/Fourcade 2. NORVEŠKA +20,9 (1+11) Olsbu/Eckhoff/J.T. Boe/Svendsen 3. ITALIJA 26,9 (0+7) Vittozzi/Wierer/Hofer/Windisch 4. NEMČIJA 27,2 (1+7) 5. BELORUSIJA 55,5 (0+3) 6. FINSKA 1:03,9 (0+3) 7. UKRAJINA 1:12,1 (0+5) 8. ČEŠKA 1:39,3 (0+8) 9. RUSIJA 2:14,8 (0+10) 10. AVSTRIJA 2:22,0 (0+14) ... 14. SLOVENIJA 3:21,3 (1+7) Poje/Eržen/Bauer/Fak * - zgrešeni streli/kazenski krogi

M. L.