Goffin prek Federerja v finale Londona

V drugem polfinalu Dimitrov - Sock

18. november 2017 ob 17:21

London - MMC RTV SLO, STA

Belgijec David Goffin je prvi finalist zaključnega turnirja elitne osmerice v Londonu. V polfinalu je z 2:6, 6:3 in 6:4 premagal Švicarja Rogerja Federerja.

Osmi igralec sveta, 26-letni Goffin, je prvič v karieri premagal svojega velikega vzornika, devet let starejšega Federerja. To mu je uspelo šele v sedmem poskusu oziroma pet let po prvem dvoboju. Belgijec je na tem turnirju premagal tako vodilnega tenisača na svetu, Španca, kot Federerja, ki bo sezono šestič v karieri končal na drugem mestu.