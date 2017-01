Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Domen Prevc bo najverjetneje na letalnici debitiral čez dobrih deset dni v Oberstdorfu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Janus

24. januar 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihajajo večje skakalnice. Ne bom nič rekel, a glede na način skakanja, nam to ustreza. Kot sem že napovedal za Zakopane, se želimo tudi v Willingenu na ekipni tekmi boriti za stopničke. Posamezno pa želimo čim bolje opraviti stvari.

Po Willignenu se bomo dogovorili, kako stvari potekajo za Oberstdorf in za tisto periodo.Za ekipo za Oberstdorf bo treba počakati do konca Willingena. Za Domna je dogovor tak, če bo Willingen dobro potekal, gre na polete, če pa ne, to bomo ocenili zadnji dan, bo pa tisti teden imel prosto in se bo znova pridružil v Saporu.

Glavni trener slovenskih skakalcev Goran Janus pred nadaljevanjem sezone, ko se zdaj karavana seli na veliko skakalnico v Willingen, kjer je rekord kar 152 m, in na letalnico v Oberstdorfu, kamor bo verjetno potoval tudi Domen Prevc, optimistično gleda naprej, saj Slovencem zaradi načina skakanja večje naprave ustrezajo.

T. J.