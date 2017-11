Gorenje se želi "kadetom" oddolžiti za poraz

Kadetten v Švici zmagal z 31:28

24. november 2017 ob 18:38

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja Velenja se bodo v 9. krogu Lige prvakov pomerili s Kadettnom iz Schaffhausna. Za Velenjčane pride v poštev le zmaga. Tekma v Rdeči dvorani se bo začela v soboto ob 19.30.

Velenjčani trenutno držijo drugo mesto in imajo enako število točk (10) kot Ademar Leon, ki pa je boljši na medsebojnih tekmah. Vodi Skjern z 12 točkami.

Švicarski prvaki so realno že zapravili vse možnosti za preboj na eno od prvih dveh mest, ki vodi naprej. So pa Velenjčanom pokazali zobe na domačem igrišču, ko so zmagali z 31:28. Z devetimi goli je bil v začetku oktobra najboljši srednji zunanji rokometaš Gabor Csaszar (188 cm, 1984). Madžar je s 44 goli tudi najboljši strelec svoje ekipe med evropsko elito. Z 29 goli mu sledi Švicar Manuel Liniger (180 cm, 1981), ki igra na položaju levega krila. Član švicarske ekipe je tudi Slovenec Nik Tominec.

Ker si člani Gorenja v soboto želijo glasne podpore s tribun, so v tem tednu opravili nekaj obiskov. V proizvodnih obratih so v sredo obiskali delavce generalnega sponzorja Gorenja ter hčerinskih podjetij Gorenje I.P.C. in Gorenje servis, dan kasneje pa so bili gostje pri "sosedih" Rdeče dvorane, velenjskih gasilcih. Vsem zbranim so predali posebna vabila na tekmo.

"Pred nami je deveta in obenem izjemno pomembna tekma skupinskega dela Lige prvakov. Na tekmeca se dobro pripravljamo in ga pričakujemo v polni postavi. Na obračunu z moštvom Kadettna Schaffhausna bomo morali biti izjemno potrpežljivi. Mislim, da bo to v soboto celo najbolj pomembna stvar v naši igri. Ob tem bomo seveda morali prikazati dobro obrambo. Nikakor ne smemo misliti, da bomo tekmeca zlomili že po prvih 30 minutah igre. Gre za odlično ekipo, ki v fazi napada premore odlične rokometaše, ob tem pa tudi kakovostnega vratarja. Švicarski prvaki so resda izgubili možnosti za napredovanje, a to ne pomeni, da v Velenje prihajajo z belo zastavo. Želim si, da bi nas na v soboto na tribunah Rdeče dvorane podpiralo kar največ navijačev," pravi trener "os" Željko Babić.

LIGA PRVAKOV



SKUPINA C, 9. krog



Sobota ob 19.30:

GORENJE VELENJE - KADETTEN

ADEMAR LEON - SKJERN

Nedelja:

DINAMO BUKAREŠTA - ELVERUM



Vrstni red: Skjern 12, Gorenje in Ademar po 10, Elverum 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2 točki.

A. V.