Hamilton v Sao Paulu do desete zmage; obračun Verstappna in Ocona po dirki

Lewis Hamilton z dvema pokaloma - za zmago na VN Brazilije in zmago Mercedesa za konstruktorski naslov. Foto: Reuters

Mercedesu konstruktorski naslov

11. november 2018 ob 20:01

Sao Paulo - MMC RTV SLO, STA

Lewis Hamilton, ki si je že pred koncem sezone zagotovil naslov svetovnega prvaka v formuli 1 za sezono 2018, je dobil dirko F1 za VN Brazilije v Sao Paulu.

Na kultnem Interlagosu sta se za britanskim voznikom Mercedesa zvrstila Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ki je bil drugi, tretji pa je bil drugi Ferrarijev voznik Finec Kimi Räikkönen.

Za Hamiltona je današnja zmaga že deseta v sezoni, skupno pa 72. v karieri.

Ocon izločil Verstappna in pomagal Hamiltonu

Na stezi v Interlagosu je bilo precej razburljivo, v glavni vlogi pa se je znašel Sebastien Ocon, saj je njegovo trčenje z za krog hitrejšim Verstappnom, po katerem se je Nizozemec zavrtel in izgubil dragocene sekunde, najbrž odločilo dirko. Brez teh težav bi namreč Red Bullov voznik najverjetneje slavil, tako pa se je moral zadovoljiti zgolj z divjim lovom v zadnjih krogih in izbruhom jeze nad Francozom.

Start dirke je sicer dobil svetovni prvak, Vettel je takoj izgubil nekaj mest, v ospredje pa se je prebil Verstappen. Ta je po postankih v boksih prišel do vodstva in bi tam verjetno tudi ostal, če se mu ne bi zgodil Ocon.

V 44. krogu je Verstappen ujel za krog zaostalega tekmeca v Force Indii, toda mimo njega ni prišel. Vsaj ne takoj, saj se je Ocon v zavoju zaletel vanj in uničil sanje o zmagi. Verstappnu kazenski postanek Ocona seveda ni nič pomagal, sam pa se je skušal še enkrat lotiti Hamiltona. Zaman, prednost svetovnega prvaka je bila ravno dovolj velika, da je lahko mirno pripeljal do cilja in se veselil še ene uspešno izvedene postaje v sezoni 2018.

Hamilton je po dirki priznal, da bi brez Oconovega vmešavanja najbrž ostal brez zmage. "Kljub temu pa smo dobro opravili svoje delo. V našem slogu, tako kot delamo že zadnjih nekaj let, in mislim, da smo popolnoma zaslužili današnji naslov," se je ozrl še k drugi osvojeni lovoriki v tej sezoni.

Verstappen pa se niti po koncu dirke ni mogel pomiriti. "Vse je bilo super. Avtomobil je bil odličen, imeli smo dobro taktiko. Potem pa ... Upam, da ga ne bom našel kje v boksih. Kaj naj rečem, iz dirke me je izločil popoln idiot. Ni drugih besed," je pihal od jeze mladi dirkaški zvezdnik.

Prerivanje po dirki

In napovedi so se uresničile. Verstappen je, kot poročajo nekateri mediji, v garažah oziroma prostorih, kjer dirkači opravijo obvezno tehtanje po dirki, pričakal Ocona in ga odrinil, pri tem pa mu še grozil, da ga bo udaril.

"Bila sva v sobi za tehtanje. Nameraval me je udariti, bil je nasilen. Ni bilo prav profesionalno," je za postajo Sky dejal Francoz in dodal, da se takšno vedenje Nizozemca ponavlja že nekaj let ter da je bil "takšen, odkar ga poznam". Vodstvo dirke formule 1 v Braziliji je po končani preizkušnji povabilo oba na razgovor zaradi nešportnega vedenja.