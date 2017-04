Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Luka Vončina in soigralci so prvo tekmo izgubili s preveliko razliko. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Helios izgubil finale pro... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Helios brez naslova v Pokalu Sixt Alpe Adria

Trener Čikić zadovoljen s predstavo

24. april 2017 ob 22:30

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji Heliosa so na drugi tekmi finala Pokala Sixt Alpe Adria s 67:63 premagali ekipo MBK Rieker COM-therm iz slovaškega Komarna. Prvaki srednjeevropskega tekmovanja so Slovaki, ki so prvo tekmo dobili s 97:72.

Domžalčani so tekmo bolje začeli in po uvodnih treh četrtinah so vodili s 46:40, a so se igralci moštva iz Komarna v končnici tekme približali. Kljub temu so košarkarji Dejana Čikića zadržali mirne živce, tekmo pa sta s prostimi meti dokončno prelomila Luka Vončina in Tomaž Bolčina.

Prav Vončina in Bolčina sta bila na koncu skupaj s Simom Atanackovićem najbolj razpoložena igralca v vrstah slovenskih prvakov. Bolčina je tekmo zaključil z 19 točkami in 12 skoki in tako dosegel dvojni dvojček, Vončina in Atanacković pa sta v statistiko vpisala po 11 točk.

Moštvo iz Domžal je tako z zmago končalo svojo drugo sezono v Pokalu Sixt Alpe Adria, ki ga je v prvi izvedbi tudi dobilo.

"Po dolgem času smo spet zmagali in kljub temu, da nismo osvojili pokala, sem zelo zadovoljen s pristopom igralcev. Pred nami sta še dve tekmi lige Nova KBM za prvaka, na katerih želimo pokazati enako energijo. Fantom čestitam za drugo mesto v pokalu," je bil zadovoljen Čikić.

Povratna tekma:

HELIOS SUNS - MBK RIEKER COM-THERM KOMARNO

67:63 (14:10, 13:13, 19:17, 21:23)

Helios Suns: Sinebabnov, Močnik 5, 7 skokov in 9 podaj, Oman 5, Bratec 8, Segarić, Vesel 8, Lelić, Gorjanc, Klavžar, Atanacković 11, Bolčina 19 in 12 skokov, Vončina 11.

MBK Rieker COM-therm Komarno: Langston 6, Bojanovsky 8, Jurčina, Marchyn, Halada 5, Bilić 1, Kuffa 6, Vido 7, Tomić 10, Djordjević 10, Cobb 10.

Prva tekma:

MBK RIEKER COM-THERM KOMARNO - HELIOS SUNS

97:72 (28:26, 20:15, 27:8, 22:23)

MBK Rieker COM-therm Komarno: Langston 13, Bojanovsky 10, Jurčina, Marchyn, Halada 6, Bilić 16, Kuffa 13, Vido 4, Tomić 10, Djordjević 16, Cobb 9, Kurthy.

Helios Suns: Močnik 4, Oman, Bratec 8, Segarić 6, Vesel, Gorjanc 5, Klavžar, Atanacković 16, Bolčina 25 in 11 skokov, Vončina 8.

A. G.