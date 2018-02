Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Lahko se zgodi, da bo Vesna Fabjan Pjongčang zapustila brez udeležbe na tekmovanju, ampak zgolj s častjo, da je na odprtju nosila slovensko zastavo. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Skrhani odnosi v tekaški ekipi Dodaj v

Hladni odnosi med Vesno Fabjan in trenerjem Stefanom Saraccom

Stefano Saracco: To je del športa, rezultati so glavni

12. februar 2018 ob 21:47

Pjongčang - MMC RTV SLO

"Zanimivo je, da se je že dvakrat zgodilo, da je do mene prišla drugačna informacija, kot sem jo dobila od novinarjev. Morda ta komunikacija ni ravno na nivoju," je začudena Vesna Fabjan.

Italijanski trener v slovenski tekaški reprezentanci Stefano Saracco Vesne Fabjan ni uvrstil v slovensko ekipo, čeprav je pred štirimi leti osvojila bronasto medaljo v Sočiju, a tokrat bo tekma v klasičnem, in ne v prostem koraku.

"Težko je izpustiti kakovostno tekmovalko. To je del športa, rezultati so glavni," je za TV Slovenija povedal Saracco.

"Ko sem prišla sem na prizorišče, sem dobila informacijo, da nisem v ekipi. Glavni trener mi je razložil, kako in kaj. Da se je odločil na podlagi rezultatov," pravi Fabjanova, ki se sicer zaveda, da ne bi imela večjih možnosti za vrhunsko uvrstitev, a vseeno ostaja grenak priokus.

"Zanimivo je, da se je že dvakrat zgodilo, da je do mene prišla drugačna informacija, kot sem jo dobila od novinarjev. Morda ta komunikacija ni ravno na nivoju. Se pa zagotovo pozna, da ne treniram s preostalo ekipo oziroma z glavnim trenerjem."

Saracco se brani, da mora enostavno sestaviti najmočnejšo ekipo in storiti vse za najboljši rezultat.

Tu je še zgodba o ekipnem šprintu, ki bo na vrsti v zadnjem tednu olimpijskih iger. Na strokovnem svetu so se že pred olimpijskimi igrami odločili, da bo Vesna Fabjan tam nastopila, glavni trener pa se zdaj s tem ne strinja. "To bo jasno na koncu. Je med kandidatkami. O tem bom odločal v zadnjih dneh glede na formo deklet."

Vesna Fabjan: "Če bi danes vedela, da tečem v ekipi, bi drugače zastavila treninge, ker veš, kaj je glavni cilj in na kaj moraš biti najbolj skoncentriran, ne pa, da čakaš in dokazuješ pripravljenost. To je zagotovo drugačna zgodba."

T. O.