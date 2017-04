Hokejisti Olimpije sprejeli "mirovalni status" v Ligi Ebel

V naslednji sezoni 12 klubov, tudi zagrebški Medveščak

25. april 2017 ob 18:05

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Zdaj je tudi uradno. Hokejisti HDD Olimpije po desetih zaporednih sezonah v prihodnji ne bodo igrali v razširjenem avstrijskem prvenstvu oziroma v Ligi Ebel.

Podprvaki iz leta 2008 so v zadnjih petih sezonah redni del lige zaključevali na zadnjih mestih, precej oddaljeni od končnice, klub pa je v torek od vodstva Lige Ebel sprejel "mirovalni status".

Zmaji so si vzeli premor, da se postavijo na noge

Kot so vodstvu Lige Ebel sporočili iz ljubljanskega kluba, so si vzeli nekaj časa premora, da bi klub športno, organizacijsko in finančno prenovili, Olimpija pa ima s statusom mirovanja v prihodnje tako možnost obnoviti članstvo.

V prihodnji sezoni Lige Ebel bo vseeno sodelovalo 12 klubov, obstoječim ekipam se bo pridružil zagrebški Medveščak. Olimpija bo tako v prihodnje članica alpske lige, njeno igranje v tej ligi pa je bilo usklajeno tudi s Hokejsko zvezo Slovenije.

Mennel: Vodstvo je Olimpiji ponudilo pošten dogovor

"Olimpija je bila mnoga leta pomemben člen Lige Ebel in bo to, upajmo, tudi v prihodnje. Zato ji je vodstvo lige ponudilo pošten dogovor, ki ga je klub sprejel. Z Olimpijo želimo nadaljevati sodelovanje, prav tako tudi z vodstvo slovenske hokejske zveze, tako kot smo to počeli že do zdaj," je za spletno stran Lige Ebel dejal njen predsednik Peter Mennel. Urnik tekmovanja za prihodnjo sezono lige bo vodstvo predstavilo po končanem svetovnem prvenstvu v Kijevu.

Popovič: Vse je odvisno od nas

"Mislim, da je bilo kar nekaj teh dogovorov, a kakorkoli, ni nam uspelo najti skupnega jezika in ustreznih financ, ki bi nam zagotavljale boljše nadaljevanje v Ligi Ebel. Glede na to, če teh sredstev ni, če ni podpore, je bilo boljše najti skupno točko drugje. Sprejeli smo ponudbo lige in to je največ, kar se je dalo v tem trenutku narediti. Zagotovila za vrnitev v Ligo Ebel ni, ker je vse odvisno od nas. Če bomo lahko zagotovili konkurenčno ekipo in urejene razmere, je tudi Ligi Ebel v interesu, da se vrne v Ljubljano. To je glavno mesto Slovenije, lepo mesto, njeni prebivalci so željni gledati dober hokej, a je treba zagotoviti sredstva, da bi to lahko izpeljali," je za Val 202 dejal predsednik Olimpije Marko Popovič.

A. V.