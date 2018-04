Poudarki Nogometaš Marko Futacs prejel udarec v glavo

Zaradi "Torcidine strahovlade, ki menjuje športne direktorje in predsednike kluba", so nekateri dolgoletni navijači začeli protestno izstopati iz Hajdukovega navijaškega združenja ter v znak protesta razrezali članske izkaznice. Odzvali so se tudi uradni predstavniki Torcide ter obžalovali incident, čeprav ne razpolagajo z informacijami o tem, da so bili med napadalci pripadniki Torcide.

Huligani v Splitu napadli nogometaše Hajduka

V Splitu so razmere po domačem porazu Hajduka proti tekmecem iz zagrebškega Dinama (1:2) v hrvaškem prvenstvu dosegle vrelišče.

Navijači belih so v Splitu sredi dneva na ulici napadli skupino igralcev Hajduka. Madžarski napadalec dalmatinskega kolektiva Marko Futacs je v napadu utrpel poškodbo obraza, ko ga je navijač z nogo brcnil v glavo, poročajo hrvaški mediji.

Napad se je zgodil v ponedeljek zgodaj popoldne v središču Splita pri Starem placu, ko se je pet nogometašev Hajduka Futacs, Hamza Barry, Savvas Gentsoglu, Hysen Memolla in Said Ahmed Said sprehajalo v bližini prostorov boksarskega kluba Torcida na Cankarjevi poljani.

Kopica žaljivk in fizični obračun

Skupina vročekrvnih navijačev, po neuradnih informacijah naj bi bili oblečeni v boksarske hlačke, je pritekla iz navijaškega kluba ter se z nogometaši najprej zapletla v žolčno besedno izmenjavo, padlo je tudi nekaj krepkih na račun nedeljskega poraza na Poljudu z 1:2 ter po njihovem mnenju glavnega krivca za poraz. Ni se ustavilo le pri besedah in žaljivkah, ampak je eden izmed navijačev v prerivanju z nogo udaril Futacsa v glavo ter mu razbil sončna očala, madžarski napadalec je utrpel tudi nekaj prask in modrico.

Futacs v bran italijanskemu napadalcu

Futacs ni bil prva tarča napadalcev, saj so huligani napadli v Gani rojenega italijanskega napadalca Saida Ahmeda Saida, ki so mu očitali slabo igro na derbiju in napako, po kateri so Zagrebčani dosegli zmagoviti zadetek. Futacs in ostali so stopili v bran soigralcu, Madžar naj bi tako pravzaprav prestregel udarec, ki je bil namenjen Saidu.

Odziv kluba in navijaške skupine Torcida

Vodilni v Hajduku so se ostro odzvali ter obsodili napad, policijo pa so pozvali, naj identificira napadalce ter razišče vse okoliščine. Odzvali so se tudi uradni predstavniki Torcide ter obžalovali incident, čeprav ne razpolagajo z informacijami o tem, da so bili med napadalci pripadniki Torcide.

Še vsaj leto dni čakanja na naslov?

Hajduk, ki je zadnji naslov državnega prvaka osvojil leta 2005, je s porazom proti vodilnemu Dinamu še zmanjšal možnosti za osvojitev lovorike. Do konca je še pet tekem, Dinamo (69 točk) pa vodi z naskokom prevelikih osmih točk pred izzivalcem Hajdukom (61 točk). Točko manj ima Rijeka (60 točk), ki jo trenira nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek.

Futacs je na družbenih omrežjih uradno podprl dosedanjega predsednika splitskega nogometnega kluba Ivana Kosa, ki je moral zapustiti položaj zaradi velikega pritiska Torcide. Zadnje dogajanje je razdelilo tudi same navijače. Zaradi "Torcidine strahovlade, ki menjuje športne direktorje in predsednike kluba", so nekateri dolgoletni navijači začeli protestno izstopati iz Hajdukovega navijaškega združenja ter v znak protesta razrezali članske izkaznice.

