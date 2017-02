Ilić: Če bomo tako igrali, se nimamo česa bati

Olimpija boljši obraz pokazala v prvem polčasu

26. februar 2017 ob 10:00

Maribor - MMC RTV SLO

Ko je Branko Ilić pred 10 leti odigral zadnjo tekmo v slovenski ligi, je dva gola dosegel Sebastjan Cimerotić. Vrnitev v to tekmovanje pa mu bo ostala v spominu po drugem driblerju Luki Zahoviću.

34-letni Ilić je bil tisti, ki ga je po napaki v obrambi Olimpije preigral mariborski napadalec in z mojstrsko potezo z levico postal junak 31. ligaškega derbija med Mariborom in Olimpijo (1:0). To je bila že 16. zmaga vijoličastih ob 12 remijih in treh zmagah Ljubljančanov. V Ljudskem vrtu je Maribor zmagal devetič, šest tekem se je končalo z neodločenim izidom, le enkrat - avgusta 2015 - pa so se zmage veselili gostje, ko je bilo 0:3 in je z dvema goloma zablestel Ezekiel Henty.

Navijači Olimpije so po kadrovanju v zimskem prestopnem roku upali, da bi morda videli kakšen podoben preblisk v režiji Kingsleyja Boatenga ali Nathana Oduwe, toda ni se razpletlo po njihovih željah. V prvem polčasu je bila Olimpija boljša in si pripravila tudi tri obetavne priložnosti, a Leon Benko, Danijel Miškić in Alexandru Cretu niso premagali dobro razpoloženega Jasmina Handanovića. Po zgodnjem prejetem golu na začetku drugega dela se Ljubljančani niso več pobrali in pokazali precej manj kot v uvodnih 45 minutah.

"Ob koncu bi morali imeti več nadzora"

Trener Luka Elsner je bil razočaran nad tem, kako so njegovi varovanci odigrali končnico dvoboja: "Nezadovoljen sem, kako smo igrali zadnjih deset minut, ker smo se prepustili neki paniki. Morali bi imeti več nadzora. Ker skozi sredino nismo imeli možnosti prebiti tekmeca, bi morali prek Štigleca in Klinarja prihajati do predložkov s strani in odbitih žog."

Elsner je v zadnje pol ure na zelenico poslal še enega novinca Daniela Avramovskega, povratnika po poškodbi gležnja Blessinga Elekeja in mladega Jakoba Novaka. "Veliko izbire niti nisem imel, ker je bil Alves na koncu z močmi. Pozna se mu, da je izpustil del priprav, prosil je za menjavo. Novak je med pripravami pokazal vrhunske stvari, zato je dobil priložnost," je razložil trener Olimpije, ki ni mogel računati na Roka Kronavetra, saj je na izhodnih vratih kluba.

"Na takšnih tekmah se kaznujejo majhne napake. Mi smo naredili eno, ki nam je odnesla možnost, da osvojimo kakšno točko v Ljudskem vrtu. Vsaj eno bi si po mojem mnenju zaslužili. Po zadetku je bilo težko, ker je tekmec kakovostno stal in imel dobre prehode v napad. Maribor je bil danes boljši za nekaj odstotkov in izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila. Trenutek nepozornosti nam je spremenil potek tekme. V obrambi se nam niti ni toliko poznalo, da smo nova ekipa. Izgledali smo dobro uigrani, formacija je bila kompaktna, razdalje so bile majhne, osvajali smo veliko žog. Težje je bilo v zadnjih 30 metrov, kjer pridejo bolj do izraza avtomatizmi in neki občutek, da poznaš soigralca, njegovo gibanje, da veš, na kakšen način bo zaključil. V celoti gledano pa mislim, da smo se prikazali v luči, kot da že nekaj časa igramo skupaj," je o predstavi prenovljene zasedbe povedal Elsner.

Kljub porazu vzdušje kar pozitivno

Ilić je dejal, da je tekma dokaz, da ne zmaga vedno boljši. "Mislim, da smo vso tekmo dobro igrali. Vedeli smo, od kod nam preti nevarnost in da lahko Maribor zadene samo, če mi naredimo napako. To se je tudi zgodilo. Imeli smo žogo v nogah, jo izgubili, nato se je odbila, Zahović pa je res dobro zadel v malo mrežico. Škoda, da smo izgubili. Seveda smo bili po tekmi razočarani, a kljub porazu je bilo vzdušje kar pozitivno. Truditi se moramo, da na naslednjih tekmah ne prejemamo takšnih zadetkov. Tudi sam ostajam pozitiven. Če bomo tako igrali, se nimamo česa bati. Imamo zelo dober kolektiv in dobre posameznike, da lahko igramo še veliko bolje. Če bomo igrali tako, kot smo igrali danes, in bo Maribor igral tako, kot je igral danes, bomo gotovo do konca sezone mi zmagali na več tekmah," je optimistično razmišljal nogometaš, ki je 63-krat oblekel dres Slovenije, nazadnje ravno v Ljudskem vrtu v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 proti Ukrajini.

Tokrat je bil njegov tekmec nekdanji reprezentančni soigralec Milivoje Novaković. "Oba sva profesionalno odigrala, ni bilo nobenih težav. Veliko časa za pogovor nisva imela, zaželela sva si srečno in gremo naprej," je sklenil Ilić. Miškić, ki je pretekel največ od vseh na igrišču (12,7 km; pri Mariboru Aleks Pihler in Damjan Bohar po 12,4 km), je dodal: "V drugem polčasu smo malo padli. Malo nam je zmanjkalo v končnici, da bi bili nagrajeni z boljšim izidom."

M. R.