Iličić tik pred tekmo ostal brez nastopa

Torino do točke z dvema zadetkoma Belottija

27. februar 2017 ob 23:42

Firence - MMC RTV SLO

Josip Iličić je bil na zadnji tekmi 26. kroga Serie A predviden za igranje v začetni postavi Fiorentine proti Torinu, a je med ogrevanjem začutil bolečine v mečni mišici desne noge in ni igral.

Več bo znano v torek, ko bo Iličić opravil dodatne preglede. Srečanje se je končalo z izidom 2:2, potem ko so gostitelji že vodili z 2:0. V 8. minuti je po strelu Borje Valera in odbiti žogi vratarja Joeja Harta zadel novinec Riccardo Saponara (prejšnji mesec je prišel iz Empolija), v 38. minuti pa je mrežo z glavo zatresel še Nikola Kalinić. Prednost domačih bi bila lahko ob odmoru še višja.

V drugem polčasu je dva gola za Torino dosegel Andrea Belotti. Prvega z glavo, z drugim v 85. minuti po predložku Danieleja Basellija pa se je z 19. zadetkom v sezoni izenačil z Gonzalom Higuainom (Juventus) in Edinom Džekom (Roma) na vrhu lestvice strelcev. Najprej je v 62. minuti sicer še tretjič v tej sezoni zapravil 11-metrovko, saj je po prekršku Carlosa Salceda nad Lucasom Boyejem stresel prečko.

Vodstvo z 2:0 je Fiorentina zapravila že v četrtek v Evropski ligi proti Borussii Mönchengladbach in po porazu z 2:4 končala evropske nastope v tej sezoni. Približno 300 navijačev je v nedeljo na treningu zahtevalo odstop trenerja Paula Souse, ki pa tega ne namerava storiti. Nogometaši iz Firenc so v italijanskem prvenstvu na osmem mestu na lestvici.



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

M. R.