Stindl s hat-trickom zrežiral velik preobrat v Firencah

Med 16 le Mevlja in Verbič

23. februar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 22:58

Firence - MMC RTV SLO

Nogometaši Borussie iz Mönchengladbacha so se z izjemnim preobratom prebili v osmino finala Evropske lige. Fiorentina, ki je prvo tekmo dobila z 1:0, je tudi v Firencah vodila z 2:0. V drugem polčasu je blestel Lars Stindl (2:4).

Prejšnji četrtek je na Borussia Parku odločil Federico Bernardsechi z izjemnim prostim strelom. Nemci so imeli veliko priložnosti, a nikakor niso zatresli mreže.

Kalinić unovčil prvo priložnost za vijoličaste

Izbranci Dieterja Heckinga so tudi na stadionu Artemio Franchi vse stavili na napad. Visoki branilec Jannik Vestergaard je v 8. minuti z glavo stresel vratnico. Gostitelji so unovčili prvo priložnost, Bernardeschi je podal do Nikole Kalinića, ki se je izognil prepovedanemu položaju in z desno nogo zatresel mrežo.

Borja Valero izkoristil darilo Vestergaarda

Po pol ure igre je Vestergaard naredil neverjetno napako. Žogo je skušal izbiti izpred svojega kazenskega prostora, a jo je zgrešil in padel je po tleh. Pritekel je Borja Valero in z 12 metrov z levico le še potisnil žogo mimo Yanna Sommerja v mrežo.

Stindl do hat-tricfka v desetih minutah

Gostje so bili šokirani, minuto pred odmorom pa so se vrnili v igro. Maximiliano Oliveira je v kazenskem prostoru podrl Patricka Herrmanna. Z bele točke je bil natančen Stindl.

Na začetku nadaljevanja je Borussia krenila na vse ali nič. Od prve minute se je začel popoln napad na vrata Fiorentine in že v 47. minuti je do strela z bližine prišel Josip Drmić, žogo je vratar Ciprian Taturasanu še odbil, Stindl pa jo je z levico poslal v mrežo.

Christensen postavil piko na i

V 54. minuti je razigrani Stindl zadel še tretjič v razmiku desetih minut, Hofmann ga je našel na robu kazenskega prostora in kapetan Borussie je z desno nogo poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Fiorentina je bila popolnoma razglašena. Po uri igre je Hofmann z desne strani podal pred vrata, kjer je Andreas Christensen z glavo povišal na 2:4.

Iličić stresel prečko

V 63. minuti je vstopil Josip Iličić, zamenjal je Bernardeschija. Pet minut zatem je slovenski reprezentant s prostega strela z 20 metrov zadel prečko. Gostitelji so skušali vsaj znižati do konca tekme, a jim ni uspelo.

Mevlja in Verbič naprej

V osmino finala sta se od Slovencev prebila le Miha Mevlja z Rostovom in Benjamin Verbič s Köbenhavnom. Rostov je večji del naloge opravil že na prvi tekmi proti praški Sparti, saj jo je tudi z zadetkom Mevlje dobil kar s 4:0. Tokrat se je tekma končala z 1:1. Tako kot na prvem obračunu je Mevlja tudi tokrat igral celo tekmo. Verbiča zaradi poškodbe tudi tokrat ni bilo v kadru Köbenhavna proti Ludogorcu. Toda njegovi soigralci so že v gosteh slavili zmago z 2:1, danes pa sta se ekipi razšli brez zadetkov.

Veliko slavje na Cirru - slovo Bilbaa

Za veliko presenečenje je poskrbel ciprski Apoel, ki je izločil Athletic iz Bilbaa. Na prvi tekmi je izgubil z 2:3, danes pa so Ciprčani zmagali z 2:0. Gola sta prispevala Pieros Sotiriou (46.) in Yannis Gianniotas (54./11 m).

Tudi Tottenham izpadel

Presenetljivo je tudi Gent izločil Tottenham. Prvo tekmo so Belgijci dobili z 1:0, danes pa so na Wembleyu remizirali (2:2). Londončanom skoraj nič ni šlo po načrtih, Harry Kane je dosegel avtogol v 20. minuti za 1:1, že v 40. minuti pa je rdeči karton dobil Dele Alli.

Najbolj zanesljivi v šestnajstini finala so bili nogometaši Lyona, ki so skupno kar z 11:2 izločili AZ Alkmaar. Francozi so na prvi tekmi zmagali s 4:1, danes pa kar s 7:1. Nabil Fekir je zadel trikrat.

Thelin v zadnji minuti šokiral navijače v St. Peterburgu

Zelo zanimiv je bil dvoboj Zenita iz Sankt Peterburga in Anderlechta. Potem ko so Belgijci doma zmagali z 2:0, je kazalo v Rusiji na preobrat. Do sodniškega dodatka je Zenit vodil s 3:0, dvakrat je zadel Brazilec Giuliano. V zadnji minuti rednega dela je odrešilni gol za Belgijce dosegel Kiesse Thelin z glavo.

Cabral odločil v podaljšku

Dvoboj Šahtarja in Celte se je končal šele po podaljšku. Prva in druga tekma sta se po rednem delu končali z 1:0, vsakič v korist gostujoče ekipe. V 90. minuti si je Celta z enajstmetrovko Iaga Aspasa priigrala podaljške. V dodatnih 30 minutah je osmino finala svoji ekipi zagotovil Gustavo Cabral v 108. minuti.

Žreb parov osmine finala bo v petek ob 13.00.

Šestnajstina finala, povratne tekme:

Osmanlispor - OLYMPIACOS 0:3 (0:0) 0:0

Ansarifard 47., 86., Elyounoussi 70.

AJAX - Legia Varšava 1:0 (0:0) 0:0

Viergever 49.

APOEL - Athletic Bilbao 2:0 (0:0) 2:3

Soteriou 46., Gianniotas 56.

RK: Soteriou 65.; Iturraspe 91.



ROMA - Villarreal 0:1 (0:1) 4:0

Borre 16.

RK: Rüdiger 81./Roma

BEŠIKTAŠ - Hapoel Ber Ševa 2:1 (1:1) 3:1

Aboubakar 17., Tosun 87.; Nwakaeme 64.

Sodil je Matej Jug.

Zenit - ANDERLECHT 3:1 (1:0) 0:2

Giuliano 24., 78., Dzjuba 72.; Thelin 90.



FIORENTINA - BORUSSIA (M) 2:4 (2:1) 1:0

Kalinić 15., Borja Valero 29.; Stindl 43./11-m, 47., 54., Christensen 60.



Fiorentina: Tatarusanu, C. Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori, Badelj (64./Babacar), Vecino, Chiesa, Maximiliano Olivera, Bernardeschi (63./Iličić), Borja Valero, Kalinić.

Borussia (M): Sommer, Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt, Kramer, Dahoud (80./Strobl), Herrmann, Hofmann (73./Johnson), T. Hazard (27./Drmić), Stindl.

Sodnik: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalska)





KÖBENHAVN - Ludogorec 0:0 2:1

Verbič (Köbenhavn) je poškodovan.



GENK - Astra Giurgiu 1:0 (0:0) 2:2

Pozuelo 67.



LYON - AZ Alkmaar 7:1 (4:1) 4:1

Fekir 5., 27., 78., Cornet 17., Darder 34., Aouar 87., Diakhaby 89.; L. Garcia 26.

Šahtar Doneck - CELTA VIGO * 0:2, 0:1 (0:0) 1:0

Iago Aspas 90./11-m, Cabral 108.

* - po podaljšku

Sodil je Slavko Vinčić.



Sparta Praga - ROSTOV 1:1 (0:1) 0:4

Karavajev 84.; Poloz 13.

RK: N. Costa 67./Sparta Praga

M. Mevlja (Rostov) je igral vso tekmo.

Tottenham - GENT 2:2 (1:1) 0:1

Eriksen 10., Wanyama 61.; Kane 20./ag, Perbet 82.

RK: Alli 39./Tottenham





Odigrano v sredo:

St. Etienne - MAN. UNITED 0:1 (0:1) 0:3

Mhitarjan 16.

RK: Bailly 63./Man. Unnited

Berić (St. Etienne) je igral do 59. minute.



Fenerbahče - KRASNODAR 1:1 (1:1) 0:1

Souza 41.; Smolov 7.



SCHALKE - Paok 1:1 (1:1) 3:0

Schöpf 23.; Nastasić 25./ag

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

Žreb bo v petek ob 13.00.



A. G.