"Messi je pravi blagoslov za Barcelono"

"Največja veličina Lea Messija je ta, da te po vseh teh letih še vedno lahko tako navduši," je po razburljivem nedeljskem el clasicu in veličastni zmagi Barcelone (2:3) dejal kapetan Andres Iniesta.

Ko je že kazalo, da se bo nedeljski el clasico končal brez zmagovalca, je na veliko sceno stopil Lionel Messi, v zadnjem (proti)napadu na tekmi je premagal Keylorja Navasa, zadel svoj 500. gol za klub in poskrbel za vsesplošno slavje med navijači Barcelone. 3:2 na Santiagu Bernabeuu sredi Madrida. Zagotovo ena najslajših, če ne celo najslajša zmaga v njegovi karieri.

Po zmagovitem zadetku si je slekel dres in ga pokazal madridskim navijačem. Jasno jim je dal vedeti, kdo je (znova) pokopal njihove ljubljence na el clasicu. Messi #10. Igralec, ki je postal najboljši strelec v zgodovini tovrstnih obračunov, saj je s 15. zadetkom na večni lestvici prehitel Realovega napadalca Alfreda Di Stefana (14).

Enrique: Tekma bo ostala zelo dolgo v spominu

"Zelo sem zadovoljen s predstavo celotne ekipe, borila se je do zadnjih sekund tekme. Nocoj se je na el clasicu zgodilo veliko dobrih stvari, obe ekipi sta pokazali svoj neizmeren potencial. Obe sta želeli zmago. Na obeh straneh je bilo veliko priložnosti za zadetek, rezultat bi bil lahko na koncu tudi drugačen. Uspelo nam je zmagati v zadnjih sekundah, ta derbi bo v spominu ostal še zelo, zelo dolgo," je bil na novinarski konferenci po tekmi diplomatski trener Barcelone Luis Enrique, drugi trener katalonskega velikana, ki je dobil dva zaporedna prvenstvena el clasica na Santiagu Bernabeuu. Prvi, ki mu je to uspelo, je Pep Guardiola.

Zidane: Igrati bi morali pametneje

"Zagotovo ne morem biti zadovoljen. Nad razpletom tekme sem razočaran. Ko ti uspe povratek na 2:2 z desetimi možmi, moraš igrati pametno in si pomagati v obrambi. Mi smo šli po tretji gol. Ob usodnem izvajanju avta smo bili popolnoma razmetani po zelenici. Kar je sledilo, veste vsi," je bil po tekmi poklapan trener Reala Zinedine Zidane. "Pritiskati in iskati tretji gol z igralcem manj je bila nespametna odločitev. Lahko bi igrali pametneje," je dodal Francoz, ki se zaveda, da bi lahko njegovi varovanci tekmo v svojo korist odločili že veliko prej, če bi bili pred golom učinkovitejši. Vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen je zbral kar 12 obramb!

"Med tekmo smo si priigrali nemalo priložnosti, vendar nismo zadeli. Če tega ne storiš, se ti lahko zgodi to, kar se nam je na koncu tudi zgodilo. Tekmo si bom ogledal še enkrat, a kljub vsemu tudi v drugo ne bi prav nič spremenil," je sklenil.

Marcelo: Če bi storil prekršek, gola ne bi bilo

Eden glavnih krivcev za Messijev zmagoviti zadetek je Marcelo. Brazilec na sredini igrišča s prekrškom ni ustavil naleta Sergija Roberta, s tem pa tudi ni prekinil protinapada, ki je prinesel odločitev. "Če bi storil prekršek nad Robertom, do gola ne bi prišlo. Enostavno. Vseeno pa smo lahko na našo igro ponosni, nihče ni verjel, da se bomo vrnili z igralcem manj. Pa smo se. Še vedno smo v igri za dve lovoriki," je dejal 28-letni bočni branilec in pojasnil, zakaj se Real ni zadovoljil z remijem in pomembno točko v boju za naslov prvaka: "Napadali smo predvsem zato, ker na ta način žogo držiš čim dlje od svojega gola. Žal smo si privoščili napako, ki nas je stala ugodnega izida. To se lahko zgodi vsakomur."

Iniesta: Zdaj smo neverjetno motivirani

Največ pozornosti je - razumljivo - požel Messi. "Največja veličina Lea Messija je ta, da te po vseh teh letih še vedno lahko tako navduši. V čast ga je imeti v klubu. Pravi blagoslov," je povedal Andres Iniesta. "Igrali smo dobro, kar vsekakor ni bilo lahko po porazu v Ligi prvakov. Morali smo zmagati. Na koncu smo vse moči usmerili v zadnji napad, ponudila se nam je še zadnja priložnost in izkoristili smo jo. Takšna zmaga nam je dala krila, zdaj smo neverjetno motivirani za naslednje tekme, še vedno smo živi v boju za naslov prvaka. Real je zdaj pod večjim pritiskom," je še povedal.

Pique: Ramosu bo še žal

Novo poglavje slabega medsebojnega odnosa pa sta spisala branilca obeh ekip Sergio Ramos in Gerard Pique, ki sicer zavoljo reprezentance zakopljeta bojno sekiro, a na klubski ravni sta jo spet odkopala. Ramos si je za nevaren štart prislužil neposredni rdeči karton, s Piquejem si je na zelenici ob odhodu pod prho izmenjal nekaj krepkih besed, a Katalonca to ni pretirano zmotilo. "Ko bo prišel domov, bo obžaloval vse skupaj. Prekršek za rdeči karton je bil več kot očiten, šlo je za štart z obema podplatoma," je dejal Pique in dodal: "Real se na Bernabeuu vsakič lahko nadeja sodniških odločitev, ki mu gredo v korist. Ko pa glavni sodnik sodi dobro, je v očeh ekipe glavni sovražnik."

