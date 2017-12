James se je izenačil z Birdom

Bojevniki tudi v okrnjeni izvedbi zmagujejo

15. december 2017 ob 07:27

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so premagali LA Lakerse s 121:112 in se veselili še desete zaporedne zmage pred svojimi gledalci.

Arhitekt zmage je bil spet LeBron James, ki je 59. v karieri dosegel trojnega dvojčka (25 točk, po 12 točk in skokov), s čimer se je na šestem mestu izenačil z Larryjem Birdom. Največ točk je sicer dosegel Kevin Love (28), ki je samo v tretji četrtini dal 13 točk.

James: Pomembna je ekipa

Sploh prvič sta se na igrišču srečala James in Lonzo Ball, velik up LA Lakersov, ki sta mu do trojnega dvojčka zmanjkala le dva skoka. "Vedno je pomembna ekipa. Veliko podaja, kar je dobro, s takim igralcem vedno želiš igrati. Košarka je ekipni šport. Vsi so navdušeni nad posameznimi potezami, s čimer je ekipa spregledana," je po tekmi razmišljal James.

Bojevniki nizajo zmage

Golden State ima še vedno dolg zdravniški karton (manjkali so Steph Curry, Draymond Green in Zaza Pachulia), a je vseeno brez težav ugnal Dallas s 112:97. Ob osmi zaporedni zmagi je Kevin Durant dosegel 36 točk in 11 skokov.

Liga NBA, tekme 14. decembra:

ATLANTA - DETROIT 91:105

Ilyasova 23, Collins 15; Harris 19, Bradley 19, Galloway 17, Drummond 12, 19 skokov in 8 podaj.

BROOKLYN - NEW YORK 104:111

Dinwiddie 26, Hollis Jefferson 25; Lee 27, Beasley 15, Porzingis 13.

CLEVELAND - LA LAKERS 121:112

Love 28 in 11 skokov, James 25, 12 skokov in 12 podaj, Calderon 17; Ingram 26, Kuzma 20, Ball 13, 8 skokov in 11 podaj.

MINNESOTA - SACRAMENTO 119:96

Towns 30 in 14 skokov, Wiggins 22, Butler 21; Hill 16, Randolph 15.

GOLDEN STATE - DALLAS 112:97

Durant 36, 11 skokov in 7 podaj, Thompson 25; Nowitzki 18, Barnes 16.

Tekme 15. decembra:

CHARLOTTE - MIAMI

INDIANA - DETROIT

ORLANDO - PORTLAND

PHILADELPHIA - OKLAHOMA CITY

WASHINGTON - LA CLIPPERS

BOSTON - UTAH

TORONTO - BROOKLYN

MEMPHIS - ATLANTA

MILWAUKEE - CHICAGO

DENVER - NEW ORLEANS

HOUSTON - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 30 24 6 80,0 CLEVELAND CAVALIERS 29 21 8 72,4 TORONTO RAPTORS 26 18 8 69,2 MILWAUKEE BUCKS 26 15 11 57,7 INDIANA PACERS 28 16 12 57,1 WASHINGTON WIZARDS 28 15 13 53,6 DETROIT PISTONS 28 15 13 53,6 NEW YORK KNICKS 28 15 13 53,6 -------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 27 14 13 51,9 MIAMI HEAT 27 13 14 48,1 BROOKLYN NETS 27 11 16 40,7 ORLANDO MAGIC 29 11 18 37,9 CHARLOTTE HORNETS 27 10 17 37,0 CHICAGO BULLS 27 7 20 25,9 ATLANTA HAWKS 28 6 22 21,4 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 26 22 4 84,6 GOLDEN STATE WARRIORS 29 23 6 79,3 SAN ANTONIO SPURS 28 19 9 67,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 29 17 12 58,6 DENVER NUGGETS 28 15 13 53,6 PORTLAND TRAILBLAZERS 27 14 13 51,9 NEW ORLEANS PELICANS 29 15 14 51,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 27 13 14 48,1 -------------------------------------- UTAH JAZZ 28 13 15 46,4 LOS ANGELES CLIPPERS 26 11 15 42,3 LOS ANGELES LAKERS 27 10 17 37,0 SACRAMENTO KINGS 28 9 19 32,1 PHOENIX SUNS 30 9 21 30,0 MEMPHIS GRIZZLIES 28 8 20 28,6 DALLAS MAVERICKS 29 8 21 27,6

S. J.