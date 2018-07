Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret je lanska in predlanska skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti. Foto: Luka Fonda Dodaj v

Janja Garnbret z vrhom finalne smeri tretjič zapored najboljša v Brianconu

Drugič do zdaj štiri Slovenke v finalu

22. julij 2018 ob 08:09

Briancon - MMC RTV SLO, STA

Športna plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu slavila novo zmago. V moški konkurenci je bil Domen Škofic, edini slovenski finalist, tretji.

Uspeh Garnbretove, ki je v Franciji slavila tretjič zapored, so dopolnile Mina Markovič s petim, Vita Lukan s šestim in Mia Krampl s sedmim mestom. Drugič v zgodovini so v finalu svetovnega pokala nastopile štiri Slovenke.

"Na prejšnji tekmi v Chamonixu nisem bila ravno jaz, čeprav je tudi drugo mesto odlično, v Brianconu pa sem se dobro počutila in znova zaupala vase. Finalna smer ni bila tako težka, sem pa vedela, da je Jessica dosegla vrh, zato sem si jo morda naredila malce težjo. Uživala sem, kot vedno, in najpomembneje je, da imam znova te dobre občutke," je bila zadovoljna 19-letna Korošica, ki je z vrhom finalne smeri prepričljivo zmagala.

Garnbretova se je v letošnji sezoni tudi na tretji tekmi uvrstila na stopničke. Na uvodni tekmi v Villarsu je zmagala, v Chamonixu pa je bila druga. V Brianconu je bila druga Avstrijka Jessica Pilz, tretja pa Belgijka Anak Verhoeven. V moški konkurenci je zmagal Nemec Alexander Megos. Škofic je prvič v tej sezoni stopil na oder za zmagovalce.

Športno-plezalno karavano naslednja tekma čaka že prihodnji konec tedna v Arcu v Italiji, vrhunec sezone pa bo septembrsko svetovno prvenstvo v Innsbrucku v Avstriji.

