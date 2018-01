Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Luka Kalan je podal za vodilni gol, nato pa 45 sekund pred koncem zatresel še prazno mrežo. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Železarji do 21. zmage v Alpski ligi, padel je Lustenau Dodaj v

Jeseničani odličen konec tedna zaokrožili v Feldkirchu

V sredo gostovanje pri vodilnem Asiagu

21. januar 2018 ob 21:00

Feldkirch - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so ta konec tedna osvojili vseh šest točk na dveh gostovanjih v Avstriji. Feldkirch, ki se bori za četrto mesto v Alpski ligi, so ugnali s 6:3. Srečanje si je ogledalo kar 2.230 gledalcev.

Za današnjo zmago so temelje postavili v drugi tretjini, v zadnji pa so s še dvema zadetkoma ustavili gostitelje, ki so se nekoliko približali. Z novimi tremi točkami so se slovenski prvaki še utrdili na tretjem mestu.

Erik Svetina je že v 3. minuti poskrbel za odličen štart varovancev Gaberja Glaviča. Feldkirch je imel več strelov v uvodni tretjini (16:12), a se je izkazal Clarke Saunders.

V 32. sekundi druge tretjine je Dylan Stanley izenačil na 1:1. To ni zmedlo železarjev, ki so dvakrat unovčili prednost igralca več. Gašper Glavič je bil natančen v 24. minuti, Blaž Tomaževič pa sedem minut zatem. Ko je na kazenski klopi sedel Miha Logar, je Adis Alagić prestregel plošček in ob igralcu manj povišal na 1:4 v zadnji minuti druge tretjine.

Feldkirch je v zadnji tretjini dvakrat znižal, a sta Jaka Šturm in Luka Kalan potrdila zmago Jeseničanov. Končno razmerje v strelih na vrata je bilo 46:35 v korist gostiteljev.

Naslednja tekma čaka Jeseničane v sredo, ko bodo znova gostovali, odpravljajo se k vodilnemu Asiagu.

Preloženi tekmi:

FELDKIRCH - SIJ ACRONI JESENICE

3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

2.230; Stanley 21., Draschkowitz 41., Mairitsch 56.; Svetina 3., Čimžar 24., Tomaževič 31., Alagić 40., Šturm 49., Kalan 60.



SALZBURG MLADI - PUSTERTAL 4:1

Lestvica: * x ASIAGO 33 25 2 1 5 80 RITTEN SPORT 33 22 5 2 4 78 SIJ ACRONI JESENICE 33 22 3 2 6 74 PUSTERTAL 33 17 2 5 9 60 FELDKIRCH 31 16 4 3 8 59 SŽ OLIMPIJA 34 17 2 2 13 57 VIPITENO 33 15 2 4 12 53 BREGENZERWALD 33 15 2 3 13 52 --------------------------------------- CORTINA 33 13 3 6 11 51 SALZBURG MLADI 28 14 3 1 10 49

ZELL AM SEE 32 14 2 2 14 48 LUSTENAU 32 12 3 2 15 44 KITZBUHEL 31 9 2 5 15 36 GARDENA 33 10 1 1 21 33 NEMARKT 34 4 5 2 23 24 FASSA 32 6 1 0 25 20 KAC MLADI 32 1 1 2 28 7 *-zmaga po podaljšku oz. kaz. strelih x-zmaga po podaljšku oz. kaz. strelih

A. G.