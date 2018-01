Jeseničani v drugi tretjini razbili razglašeno Olimpijo

V zadnji tretjini vratarja Kristana zamenjal Spreitzer

13. januar 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 20:17

Jesenice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so dobili še peti večni derbi v letošnji sezoni v Alpski ligi. V drugi tretjini so pred 3.300 gledalci v Podmežakli napolnili mrežo SŽ Olimpije in se veselili visoke zmage (7:2).

Z novimi tremi točkami so se železarji utrdili tik pod vrhom lestvice za Rittnom in Asiagom, Olimpija je trenutno šesta med osmerico ekip, ki si bodo zagotovile končnico. Zelo se je poznalo, da imajo Ljubljančani ožji igralski kader, Matic Kralj in Aljaž Uduč sta poškodovana. Razmerje v strelih na vrata je bilo 45:36.

Zajc zadel za vodstvo Olimpije

V prvi tretjini gostitelji še niso našli pravega ritma. V 10. minuti so imeli igralca več, ko je bil na kazenski klopi Maks Selan. Z igralcem manj so imeli Ljubljančani po protinapadu veliko priložnost, a Janezu Orehku ni uspelo matirati Clarka Saundersa, ki je odlično posredoval. Obramba železarjev ni bila zbrana v 13. minuti, ko je Andrej Hebar zaposlil Miho Zajca, ki je z desne strani zatresel mrežo.

Čimžar začel rdeči vihar

Zmaji so naredili preveč napak in izključitve so se vrstile. Jeseničani tudi na začetku druge tretjine niso unovčili prednosti igralca več. Ko se je na led vrnil izključeni Črt Snoj, je Tadej Čimžar z desne strani izenačil. V 28. minuti je Jaka Sodja po protinapadu z bekhendom ukanil Roberta Kristana in gostitelji so leteli po ledu. Miha Brus je ob prednosti igralca več v 29. minuti povišal na 3:1, potem ko je Luka Kalan odvzel plošček nezbranemu Selanu za vrati. Trener gostov Andrej Brodnik je vzel pol minute odmora.

Popoln potop zmajev v drugi tretjini

Zmedeni Ljubljančani se niso pobrali. Miha Logar je z leve strani poslal plošček od vratnice v mrežo. Po pol ure igre so bili zmaji razbiti, a je v 35. minuti Urban Sodja izgubil plošček za svojimi vrati. Gal Koren ga je spretno odvzel in izza vrat prelisičil Saundersa. Že 37 sekund pozneje so Jeseničani odgovorili, drugič na tekmi je bil natančen Čimžar. Sijajno drugo tretjino Jesenic je končal Gašper Glavič, ki je unovčil "power play", s spretno reakcijo pred vrati je povišal na 6:2.

Jezovšek postavil piko na i

Pred začetkom zadnje tretjine je Kristana v vratih Olimpije zamenjal Tilen Spreitzer. Ritem je v zadnjih 20 minutah precej padel. Končni izid je postavil Žan Jezovšek v 53. minuti po podaji Adisa Alagića.

Olimpija bo že v nedeljo ob 17.30 gostovala v Salzburgu. Jeseničani bodo na Solnograškem gostovali v torek.

33. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

7:2 (0:1, 6:1, 1:0)

3.300; Čimžar 22., 36., Sodja 28., Brus 29., Logar 31., Glavič 38., Jezovšek 53.; Zajc 13., Koren 35.

NEUMARKT - GARDENA 1:8

SALZBURG MLADI - KAC MLADI * 2:3



LUSTENAU - BREGENZERWALD 6:1

FELDKIRCH - KITZBÜHEL * 4:3

* - po podaljšku

VIPITENO - ASIAGO 1:3

PUSTERTAL - CORTINA 0:1

Lestvica: * x RITTEN SPORT 31 21 5 2 3 75 ASIAGO 31 23 2 1 5 74 SIJ ACRONI JESENICE 30 20 3 2 5 68 PUSTERTAL 32 17 2 5 8 60 FELDKIRCH 30 16 4 3 7 59 SŽ OLIMPIJA 32 17 2 2 11 57 VIPITENO 32 14 2 4 12 50 BREGENZERWALD 32 14 2 3 13 49 --------------------------------------- CORTINA 32 12 3 6 11 48 ZELL AM SEE 31 13 2 2 14 45 LUSTENAU 31 12 3 2 14 44 SALZBURG MLADI 24 11 3 1 9 40 KITZBUHEL 30 8 2 5 15 33 GARDENA 32 10 1 1 20 33 NEMARKT 33 4 5 2 22 24 FASSA 30 6 1 0 23 20 KAC MLADI 31 1 1 2 27 7

* - zmaga po podaljšku ali kaz. strelih

x - poraz po podaljšku ali kaz. strelih

