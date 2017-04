Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Eden Hazard je bil na klopi 61 minut, nato pa je poživil igro Chelseaja. Zadel je za 3:2 in še podal Matiću za zadnji gol. Conte je znova naredil odlično taktično potezo. Foto: Reuters Nemanja Matić je z izjemnim strelom s 25 metrov potrdil veliko zmago modrih. Foto: Reuters Willian je že v 5. minuti s prostega strela zatresel mrežo. Foto: Reuters Dele Alli in Harry Kane sta zadela, a to ni bilo dovolj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Joker Hazard popeljal Chelsea v finale Pokala FA

V nedeljo se bosta srečala Arsenal in Man. City

22. april 2017 ob 18:15,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 20:11

London - MMC RTV SLO

Na prvi polfinalni tekmi Pokala FA so nogometaši Chelseaja na Wembleyju premagali Tottenham s 4:2. Trener Antonio Conte je imel pravi nos za menjave.

Italijanski strokovnjak je v obračunu vodilnih ekip Premier lige presenetil z začetno postavo.

Eden Hazard in Diego Costa sta presenetljivo začela na klopi, vstopila sta šele po uri igre. Manjkal je branilec Gary Cahill, ki je zbolel.

Willian v prvem polčasu zadel dvakrat

Pred 86.355 gledalci so modri začeli sanjsko. V 5. minuti je Toby Alderweireld podrl Pedra 20 metrov od vrat Huga Llorisa. Willian je s prostega strela poslal žogo mimo živega zidu, Lloris je bil slabo postavljen in ni dobro reagiral.

Tottenham se je hitro pobral. V 18. minuti je Christian Eriksen z desne strani podal v kazenski prostor, Harry Kane pa je žogo z glavo sijajno poslal v malo mrežico. Tri minute pred odmorom je Heung Min Son v kazenskem prostoru podrl Victorja Mosesa. Z bele točke je bil natančen Willian.

Hazard mož odločitve

Na začetku drugega polčasa je Tottenham pritisnil. V 54. minuti je razigrani Eriksen podal pred vrata, spretni Dele Alli pa je žogo zabil pod prečko. Chelsea je bil v podrejem položaju in Conte je v igro poslal udarna aduta. Vstopila sta Hazard in Diego Costa.

Matić z evrogolom potrdil finale

Četrt ure pred koncem je po podaji iz kota do odbite žoge prišel Hazard. S 15 metrov jo je z levo nogo poslal v mrežo. Modri so dobili silovit zalet. Deset minut pred koncem je Hazard preigraval in našel Nemanjo Matića, ki je s 25 metrov zabil žogo pod stičišče vratnice in prečke. Pravi evrogol Srba za končnih 4:2 in novo veliko slavje Chelseaja, ki ostaja v igri za dvojno krono.

"Vedno je lepo premagati londonskega tekmeca na tako pomembni tekmi. To je moj prvi finale pokala FA in zelo veselil tega izziva. Seveda želim začeti vsako tekmo, a Conte se je odločil za Williana, ki je zadel dvakrat," je pojasnil Hazard.

V drugem polfinalu se bosta v nedeljo na Wembleyju srečala Arsenal in Manchester City.

Polfinale, London, Wembley:

CHELSEA - Tottenham 4:2 (2:1)

Willian 5., 43./11-m, Hazard 75., Matić 80.; Kane 18., Alli 52.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Ake, Moses, Kante, Matić, Alonso, Willian (61./Hazard), Batshuayi (61./Diego Costa), Pedro (74./Fabregas).

Tottenham: Lloris, Trippier, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Wanyama (80./N'Koudou), Dembele, Eriksen, Alli, Son (68./Walker), Kane.

Sodnik: Martin Atkinson





Nedelja ob 16.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY





Finale bo 27. maja na Wembleyju.

A. G.