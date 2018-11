Aleš Mušič je v zadnjih dveh minutah dosegel dva gola, vendar do preobrata zmajem vseeno ni uspelo priti. Foto: www.alesfevzer.com Žan Us je zbral le 18 obramb, a pri zadetkih ni imel nobene možnosti. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Jeseničani s polnim izkupičkom iz Lustenaua Dodaj v

Kapetanu Mušiču z dvema goloma ni uspelo rešiti razglašene Olimpije

V soboto in nedeljo dve težki gostovanji za zmaje

14. november 2018 ob 21:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

SŽ Olimpija se je po sijajnem začetku Alpske lige znašla v krizi. V 16. krogu je v Tivoliju izgubila proti Kitzbühelu z 2:3. Zmaji so bili zelo neučinkoviti, razmerje v strelih na vrata je bilo kar 55:21.

Zelo se je poznala odsotnost Gregorja Koblarja in Aljaža Chvatala, ki sta bila zelo zaslužna za dobre predstave zmajev pred reprezentančnim premorom. To je že tretji zaporedni poraz Olimpije, ki jo do konca meseca čakajo še zelo zahtevne preizkušnje. Junak tekme pred 550 gledalci v Tivoliju je bil vratar gostov Tyler Rimmer, ki je zbral kar 53 obramb.

Marthinsen zadel z igralcem več

Gostje so povedli po četrt ure igre, ko je ob prednosti igralca več zadel Andreas Marthinsen. Z močnim strelom z leve strani je ukanil Žana Usa. Na kazenski klopi je sedel Janez Orehek zaradi zadrževanja s palico.

Razglašeni zmaji v drugi tretjini

Ključen je bil začetek druge tretjine, ko so bili zmaji popolnoma razglašeni. Že po 34 sekundah igre je hitri in spretni Adam Havlik prodrl po desni strani, premešal obrambo Olimpije, preigral še Usa in poslal plošček v mrežo. V 23. minuti je Fabian Nussbaurner z dolgo podajo na modri črti našel Petra Lenesa, ki je krenil sam proti vratom in poslal plošček pod prečko, Us je bil znova nemočen.

Ob izključitvi kapetana Mušiča je imel Luka Ulamec izjemno priložnost celo z igralcem manj. Pred seboj je imel prazen gol, a mu ni uspelo spraviti ploščka mimo branilca. Zelo slabo je sprejel plošček, potem ko je vratar Rimmer nespretno podal na palico Saša Rajsarja.

V 36. minuti so imeli zmaji minuto in 20 sekund celo prednost dveh igralcev več. Nespretno so kombinirali in niso si priigrali velikih priložnosti. Sijajni Rimmer je bil vedno na pravem mestu. Razmerje strelov na vrata v drugi tretjini je bilo kar 22:6 v korist Olimpije, ki pa ni zadela niti enkrat. O raztresenosti gostiteljev priča tudi dvakratna kazen zaradi prevelikega števila igralcev na ledu.

Dva gola Mušiča premalo za preobrat

V zadnji tretjini se je nadaljevala slaba predstava gostiteljev, netočne podaje so se vrstile. Us je imel znova veliko dela, dvakrat se je izkazal, ko so gostje prišli sami pred vrata po protinapadu.

V zadnjih minutah je Kitzbühelu zmanjkalo moči, Olimpija pa je silovito pritisnila. V 58. minuti je po podaji Mihe Zajca izza vrat Aleš Mušič poslal plošček pod prečko. Minuto in 36 sekund pred koncem je kapetan Olimpije zadel še enkrat, po strelu Aleša Kranjca z modre črte je preusmeril plošček v mrežo. Trener Jure Vnuk presenetljivo ni potegnil vratarja Usa iz vrat, vse do piska sirene je ostal na ledeni ploskvi. V zadnji minuti je bilo vseskozi vroče pred vrati Rimmerja, ki pa je odlično predstavo kronal še z obrambo pri nevarnem strelu Davida Planka z leve strani.

Dve težki gostovanji pred derbijem

Spored na naslednjih tekmah bo še težji. V soboto je najprej na vrsti gostovanje v Feldkirchu, ki je pred desetimi dnevi zmagal v Tivoliju s 4:1. V nedeljo sledi še tekma v Lustenauu, naslednjo nedeljo pa v Tivoli prihajajo Jeseničani, ki so ujeli pravo formo in se bodo želeli oddolžiti za poraz v Podmežakli z 0:4.

16. krog:

SŽ OLIMPIJA - KITZBÜHEL

2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

543; Mušič 58., 59.; Marthinsen 15., Havlik 21., Lenes 23.

BREGENZERWALD - PUSTERTAL * 1:2

* - po kazenskih strelih

Odigrano v torek:

LUSTENAU - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

762; D'Alvise 11., Koczera 18., Alagić 53.; Paradies 9., Brus 12., 27., Tomažević 6., Pem 54.



Četrtek:

SALZBURG MLADI - KAC MLADI

FASSA - ZELL AM SEE

MILANO - GARDENA

CORTINA - ASIAGO

Lestvica: PUSTERTAL 14 13 1 0 0 41 FELDKIRCH 15 9 1 2 3 31 LUSTENAU 15 10 0 1 4 31 SŽ OLIMPIJA 15 10 0 0 5 30 --------------------------------------- ASIAGO 12 7 2 2 1 27 SALZBURG MLADI 14 8 1 1 4 27 SIJ ACRONI JESENICE 15 8 1 1 5 27 RITTEN SPORT 13 8 0 0 5 24 VIPITENO 13 6 2 1 4 23 GARDENA 14 6 1 0 7 20 KITZBUHEL 14 5 1 1 7 18 CORTINA 13 4 1 1 7 15 --------------------------------------- ZELL AM SEE 14 3 2 1 8 14 BREGENZERWALD 16 2 1 3 10 11 MILANO 13 2 0 2 9 8 FASSA 11 1 1 0 9 5 KAC MLADI 15 0 1 0 14 2

