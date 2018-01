Kavtičnik: Sojenja ne bom komentiral, so me pa navdušili navijači

Groetzki: Odigrali smo eno najslabših tekem

16. januar 2018 ob 07:27

Zagreb - MMC RTV SLO

"Čeprav nismo zmagali, smo si dokazali, da lahko premagamo vsakogar. In to je veliko delo," je po drami in remiju z Nemci (25:25) razmišljal kapetan slovenskih rokometašev Vid Kavtičnik.

Kavtičnik ni želel komentirati sporne odločitve litovskih sodnikov, ki sta po izteku časa in ogledu videoposnetka dosodila sporno sedemmetrovko, s katero so Nemci izvlekli točko.

Kavtičnik ni videl posnetka

"Sojenja ne mislim komentirati, ker nisem videl posnetka. Vodili smo večino tekme, dobro smo igrali, odlično v obrambi. Zato res škoda. A gremo naprej. Zdaj moramo premagati Črno goro. Potem v drugi del prenesemo eno točko. S takšno igro lahko premagamo vsakogar v drugem delu, in to spoznanje je veliko delo, ki smo ga danes naredili," kljub "ukradeni zmagi" ni bil pretirano razočaran Kavtičnik.

Navijači nam dajejo moč v težkih trenutkih

Slovenski kapetan je še posebej pohvalil več tisoč slovenskih navijačev, ki so v Areni ustvarili izjemno vzdušje. "Naši navijači so bili neverjetni. Atmosfera v dvorani je bila super. To nam daje dodatno moč v težkih trenutkih. Upam, da bo tako tudi naprej," je dejal Kavtičnik.

Groetzki: Ponosen sem na moštvo

Seveda so bili po koncu Nemci lahko zadovoljnejši z razpletom. "V prvem polčasu nismo igrali dobro. To je bila naša najslabša tekma v zadnjih mesecih. Posebej v obrambi nismo bili dovolj agresivni. Izgubili smo preveč situacij ena na ena. A prišli smo nazaj v drugem delu, ko smo vse naredili precej bolje. Na koncu lahko rečem, da je bila to ena velika borba. Ponosen sem na moštvo," je ocenil Patrick Groetzki.

Prokop: Obdržali smo glavo nad gladino

Selektor Christian Prokop pa je dodal: "Pričakoval sem težko tekmo. Slovenija nam je z agresivno obrambo povzročala veliko težav v napadu. Nismo imeli pravih rešitev. Imeli smo veliko težav z Miho Zarabcem. A najpomembneje je, da smo obdržali glavo nad gladino in se vrnili po zaostanku petih golov."

Slovenci so se sicer pritožili na sporno sodniško odločitev, a vprašanje je, ali bodo uspešni. V vsakem primeru pa jih v sredo ob 20.30 čaka odločilna tekma za napredovanje v drugi del proti Črni gori. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1