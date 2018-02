Kingsi zmagovito zapustili United Center

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar je odigral 23 minut in 39 sekund, petkrat je sprožil proti golu nasprotnika. Foto: Reuters Vratar Los Angelesa Jonathan Quick je zbral 27 obramb. Foto: Reuters Napadalec Bostona Brad Marchand je v podaljšku odločil tekmo v Calgaryju. Foto: Reuters Nashville se je znesel nad Ottawo. Foto: Reuters Minnesota je v Brooklynu premagala New York Islanderse. Foto: Reuters Dodaj v

20. februar 2018 ob 06:46

Hokejisti Los Angelesa so v noči na torek v Ligi NHL zmagali na gostovanju v Chicagu. Blackhawksi so padli s 3:1.

Kalifornijci so po treh porazih dobili še drugo tekmo zapored. V vodstvo jih je v 9. minuti popeljal Torrey Mitchell, ki je s silovitim strelom po podaji Nata Thompsona premagal nemočnega Antona Forsberga.

Vodstvo je še pred koncem tretjine podvojil Andy Andreoff, ki je po strelu Jonnyja Brodzinskega spretno preusmeril plošček mimo Forsbergove lovilke v mrežo.

Phaneuf znova med strelci

V uvodnih minutah druge tretjine je Chicago prejel še tretji zadetek, med strelce pa se je vpisal Dion Phaneuf. 32-letni Edmontončan, najnovejša okrepitev Kingsov, je izkoristil "power play" in z natančno odmerjenim strelom z modre črte zadel za 3:0. To je bil zanj že drugi gol na treh tekmah, odkar se je v mesto angelov preselil iz Ottawe.

Sharp malce ublažil grenek poraz

Chicago, ki letos igra porazno (na 60 tekmah je dosegel 25 zmag in 27 porazov), nikakor ne najde poti iz krize. Po osmih zaporednih porazih je na prejšnji tekmi Washington odpihnil s 7:1, zdaj pa znova okusil grenkobo poraza. Vseeno je slednjega nekoliko ublažil Patrick Sharp, ki je zadel za končnih 3:1. 36-letni veteran je plošček po strelu Carla Dahlstroma z leve strani iz bližine strpal v mrežo za svoj sedmi zadetek v sezoni.

Ostra kazen za štiri navijače

V Chicagu – in v celotni Ligi NHL – odmeva incident, ki se je zgodil na prejšnji tekmi Blackhawksov proti Washingtonu, na kateri so se po pisanju ameriških medijev štirje navijači Chicaga z rasističnimi pripombami spravili na napadalca Capitalsov Devanteja Smith-Pellyja (zoper temnopoltega hokejista so skandirali: "Košarka, košarka, košarka!"). Klub je omenjeni četverici že prepovedal obiske hokejskih tekem. "Chicago Blackhawksi rasistične opazke in drugo neprimerno vedenje ostro obsojamo," so v sporočilu za javnost zapisali v upravi kluba iz United Centra.

Liga NHL, tekme 19. februarja:

CHICAGO - LOS ANGELES 1:3

Sharp 42.; Mitchell 9., Andreoff 17., Phaneuf 25.



NY ISLANDERS - MINNESOTA 3:5



BUFFALO - WASHINGTON 2:3



CALGARY - BOSTON * 1:2

* - v podaljšku



NASHVILLE - OTTAWA 5:2



VEGAS - ANAHEIM 0:2

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 59 39 17 3 81 BOSTON BRUINS 57 36 13 8 80 TORONTO MAPLE LEAFS 61 36 20 5 77 PITTSBURGH PENGUINS 61 35 22 4 74 WASHINGTON CAPITALS 59 34 18 7 75 PHILADELPHIA FLYERS 59 30 19 10 70 NEW JERSEY DEVILS 59 31 20 8 70 NEW YORK ISLANDERS 61 29 26 6 64 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 60 27 23 10 64 COLUMBUS BLUE JACKETS 59 29 25 5 63 NEW YORK RANGERS 60 27 28 5 59 FLORIDA PANTHERS 56 26 24 6 58 DETROIT RED WINGS 58 24 25 9 57 OTTAWA SENATORS 58 21 28 9 51 MONTREAL CANADIENS 58 22 29 7 51 BUFFALO SABRES 60 17 32 11 45

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 59 39 16 4 82 WINNIPEG JETS 59 35 15 9 79 NASHVILLE PREDATORS 58 35 14 9 79 DALLAS STARS 59 34 21 4 72 SAN JOSE SHARKS 59 32 19 8 72 ST. LOUIS BLUES 60 34 22 4 72 MINNESOTA WILD 59 32 20 7 71 ANAHEIM DUCKS 61 30 20 11 71 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 60 30 21 9 69 LOS ANGELES KINGS 59 32 22 5 69 COLORADO AVALANCHE 58 31 23 4 66 CHICAGO BLACKHAWKS 60 25 27 8 58 EDMONTON OILERS 58 24 30 4 52 VANCOUVER CANUCKS 59 23 30 6 52 ARIZONA COYOTES 59 17 32 10 44

Tekme 20. februarja:

WINNIPEG - LOS ANGELES

TORONTO - FLORIDA

NEW JERSEY - COLUMBUS

PHILADELPHIA - MONTREAL

WASHINGTON - TAMPA BAY

DETORIT - NASHVILLE

ST. LOUIS - SAN JOSE

EDMONTON - BOSTON

VANCOUVER - COLORADO

