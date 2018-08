Kljub močnemu glavobolu Žagar drugi na Švedskem

Približal se je osmemu mestu

11. avgust 2018 ob 23:03

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Slovenski spidvejist Matej Žagar je na dirki za Veliko nagrado Švedske v Malilli osvojil drugo mesto. Zmagal je Danec Nicki Pedersen, tretji pa je bil Šved Fredrik Lindgren.

Žagar, ki je nazadnje v finalu vozil oktobra lani, je zbral 16 točk in tako močno zmanjšal zaostanek za skupno osmim mestom, ki ga zaseda Rus Artem Laguta. Ta ima zdaj le še tri točke več od devetega Žagarja (53:50).

V skupnem seštevku sicer vodi Britanec Tai Woffinden z 91 točkami, sledi Lindgren s 74.

Naslednja dirka bo 25. avgusta v Gorzowu na Poljskem, nato pa 8. septembra sledi "praznik" v Krškem.

"Ponovno me je bolela glava in to tako močno, kot lani pred dirko v Teterowu, kjer sem na koncu osvojil zmago na VN Nemčije. Na treningu sem bil na progi zgolj dvakrat, potem pa enostavno več nisem mogel in ekipo sem zaprosil, da le pospravi motorje in se vidimo na dan dirke. Vzel sem kar tri tablete, se spravil v posteljo, dejansko nadel zimsko kapo, da sem si pregrel glavo in zaspal," je dejal Žagar.

Dirko je spremljal dež, ki pa Žagarja ni zmotil: "Kot pogosto je to večino voznikov pošteno prestrašilo, mene pa to načeloma ne moti, kar se je izkazalo tudi tokrat. V polfinalu sem uspel zmagati z vožnjo in prehitevanjem po zunanji strani, kar sem pričakoval, da bo recept tudi za finale, dobro sem sicer potegnil iz zunanjega položaja, vendar je bila steza pretrda, zato se mi je Pedersen izmuznil po notranji strani, ko sem sam zapeljal navzven. To je uspelo tudi Lindgrenu, a njega sem uspel premagati nazaj. Kakorkoli, vsak si želi zmagati, a sam sem tokrat več kot zadovoljen tudi z drugim mestom in izvrstnim točkovnim izplenom. Upam, da mi bo šlo podobno ali še bolje tudi v Gorzowu. Težko je to napovedati, a, če bodo motorji ponovno delovali, kot je treba, je vse mogoče," je pot do drugega mesta opisal Žagar.

