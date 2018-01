Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! ljaž Bedene se je prvič v karieri pomeril z Rogerjem Federerjem. Foto: EPA Upam, da mi bo tudi letos šlo dobro na tem turnirju, čeprav nisem povsem prepričan, če mi bo šlo tako dobro, kot lani. Rafa (Nadal) je v odlični formi. Morda je bila lanska sezona moj najljubša do zdaj. Roger Federer Federer je brez večjih težav napredoval v 2. krog turnirja. Foto: Reuters Po dvoboju se je s Federerjem malce pozabaval ameriški filmski igralec in komik Will Ferrell. Foto: Reuters V 2. krog se je suvereno uvrstil tudi Juan Martin del Potro. Foto: Reuters Simona Halep si je poškodovala levi gleženj na dvoboju z Avstralko Destanee Aiavo. Romunka je po obračunu dejala, da je v karieri že večkrt občutila tovrstne bolečine in da bo zagotovo nastopila tudi v nadaljevanju turnirja. Foto: Reuters Dodaj v

Konec slovenskih nastopov v Melbournu

Hercogova, Kavčič in Bedene izpadli

16. januar 2018 ob 09:11,

zadnji poseg: 16. januar 2018 ob 13:35

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer je pričakovano dobil dvoboj 1. kroga letošnjega OP-ja Avstralije v Melbournu. V treh nizih je premagal slovenskega izzivalca Aljaža Bedeneta s 6:3, 6:4 in 6:3.

Izpadla sta tudi preostala slovenska tenisača v posamični konkurenci. Blaž Kavčič je izgubil proti 29. nosilcu turnirja, Francozu Richardu Gasquetu (6:1, 6:4 in 7:5), predtem je iz turnirja izpadla še Polona Hercog, ki je morala v dveh nizih priznati premoč Rusinji Jektarini Aleksandrovi. Bilo je 7:6 (2) in 6:4.

Federer prevelik zalogaj za Bedeneta

Bedene se je sicer dobro zoperstavil zimzelenemu Švicarju, ki pa je bil enostavno prevelik zalogaj. V prvem nizu si je Federer priboril štiri priložnosti za odvzem začetnega udarca v 4. igri, izkoristil je četrto in povedel s 3:1, break je potrdil v naslednji igri (4:1), do konca niza je prednost mirno obdržal do konca (6:3). V drugem nizu je Bedene začetni udarec izgubil že v uvodni igri, v 4. igri si je sicer priigral dve priložnosti za break, a je Federer obe ubranil, v 10. igri je Švicar v nizih povedel z 2:0.

Švicar storil več nevsiljenih napak

V zadnjem nizu je bil 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam preprosto boljši, v 9. igri si je po treh nevsiljenih napakah priboril tri zaključne žogice, izkoristil je tretjo, ko je Ljubljančan zadel mrežo. Federer je serviral 12 asov, Bedene dva, Slovenec je storil tudi več dvojnih napak (5; Federer 3), izkoristil ni nobene priložnosti za odvzem začetnega udarca (0/2), Federer je izkoristil 4 od 13. Čeprav je Federer storil več nevsiljenih napak (32:25) je zadel 20 več winnerjev od nasprotnika (41:21). Razmerje v dobljenih točkah je bilo 96:75.

Federer: Lanska moja najljubša sezona

"Upam, da mi bo tudi letos šlo dobro na tem turnirju, čeprav nisem povsem prepričan, če mi bo šlo tako dobro, kot lani. Rafa (Nadal) je v odlični formi. Morda je bila lanska sezona moj najljubša do zdaj," je po dvoboju z Bedenetom dejal Federer, ki bo v naslednjem krogu igral proti Nemcu Janu-Lennardu Struffu.

Hercogova razočarana nad svojo igro

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je v uvodnem krogu izgubila proti Rusinji Jekaterini Aleksandrovi s 6:7 (2) in 4:6. Hercogova in Aleksandrova sta se pomerili prvič, 23-letna Rusinja, ki na lestvici WTA zaseda 92. mesto, pa je Mariborčanko, 91. igralko sveta, premagala po eni uri in 32 minutah igre. "Danes sem enostavno razočarana nad svojo igro. Ni kaj dosti za povedati, enostavno nisem bila dovolj psihično na terenu. Tudi sami udarci in taktika niso bili dobri. Stvari nisem izvedla, kot je bilo skupaj načrtovano. Forma je sicer že skoraj prava, tako, da verjamem, da bo na naslednjih turnirjih bolje," je iz Avstralije sporočila Hercogova. Njen naslednji turnir bo po vsej verjetnosti Tajpej, ki se prične 29. januarja.

MELBOURNE, 1. krog (M), spodnji del tabele

(20.000.000 av. dolarjev, trda podlaga)

THIEM (AVT/5) - PELLA (ARG)

6:4, 6:4, 6:4

KUDLA (ZDA) - JOHNSON (ZDA)

6:7 (5), 6:3, 7:6 (3), 6:2

VESELY (ČEŠ) - ŠAFRANEK (ČEŠ)

6:4, 6:3, 6:3

MANNARINO (FRA/26) - KRAJINOVIĆ (SRB)

6:4, 6:4, 6:4

VERDASCO (ŠPA) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/20)

6:1, 7:5, 7:5

MARTERER (NEM) - STEBE (NEM)

6:0, 6:3, 6:4

SANDGREN (ZDA) - CHARDY (FRA)

6:4, 7:6 (2), 6:2

WAWRINKA (ŠVI/9) - BERANKIS (LAT)

6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (2)

ĐOKOVIĆ (SRB/14) - YOUNG (ZDA)

6:1, 6:2, 6:4

MONFILS (FRA) - MUNAR (ŠPA)

6:3, 7:6 (5), 6:4

SMYCZEK (ZDA) - POPYRIN (AVS)

6:3, 6:7 (14), 6:3, 6:3

RAMOS VINOLAS (ŠPA/21) - DONALDSON/ZDA

6:2, 6:3, 6:4

ČUNG (J. KOR) - M. ZVEREV (NEM/32)

6:2, 4:1, b.b.

MEDVEDEV (RUS) - KOKKINAKIS (AVS)

6:2, 6:7 (6), 7:6 (8), 6:4

GOJOWCZYK (NEM) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:3, 6:3, 6:1

A. ZVEREV (NEM/4) - FABBIANO (ITA)

6:1, 7:6 (5), 7:5

GOFFIN (BEL/7) - BACHINGER (NEM)

6:7 (3), 6:3, 6:2, 6:4

BENNETEAU (FRA) - DANIEL (JAP)

6:7 (6), 7:6 (7), 6:4, 6:1

DONSKOJ (RUS) - MAYER (NEM)

6:4, 6:4, 6:4

FOGNINI (ITA/25) - ZEBALLOS (ARG)

6:4, 6:4, 7:5

BERDYCH (ČEŠ/19) - DE MINAUR (AVS)

6:3, 3:6, 6:0, 6:1

GARCIA LOPEZ (ŠPA) - PAIRE (FRA)

6:0, 6:7 (4), 6:1, 6:4

HAČANOV (RUS) - POLANSKY (KAN)

7:6 (3), 7:6 (2), 6:4

DEL POTRO (ARG/12) - TIAFOE (ZDA)

6:3, 6:4, 6:3

QUERREY (ZDA/13) - LOPEZ (ŠPA)

6:3, 6:4, 6:2

FUCSOVICS (MAD) - ALBOT (MOL)

6:2, 6:3, 4:6, 7:5

KICKER (ARG) - THOMPSON (AVS)

6:3, 6:1, 4:6, 3:6, 6:3

LACKO (SLK) - RAONIC (KAN/22)

6:7 (5), 7:5, 6:4, 7:6 (4)

GASQUET (FRA/29) - KAVČIČ (SLO)

6:1, 6:4, 7:5

SONEGO (ITA) - HAASE (NIZ)

6:3, 7:5, 6:7 (6), 7:5

STRUFF (NEM) - KVON (J. KOR)

6:1, 6:2, 6:4

FEDERER (ŠVI/2) - BEDENE (SLO)

6:3, 6:4, 6:3

MELBOURNE, 1. krog (Ž), zgornji del tabele

(20.000.000 av. dolarjev, trda podlaga)

HALEP (ROM/1) - IAVA (AVS)

7:6 (5), 6:1

BOUCHARD (KAN) - DODIN (FRA)

6:3, 7:6 (5)

DAVIS (ZDA) - CEPELOVA (SLK)

6:7 (4), 6:3, 6:1

PETKOVIC (NEM) - KVITOVA (ČEŠ/27)

6:3, 4:6, 10:8

BARTY (AVS/18) - SABALENKA (BLR)

6:7 (2), 6:4, 6:4

GIORGI (ITA) - KALINSKAJA (RUS)

6:4, 6:3

OSAKA (JAP) - KUCOVA (SLK)

7:5, 6:2

VESNINA (RUS/16) - JABEUR (TUN)

6:3, 6:4

KONTA (VB/9) - BRENGLE (ZDA)

6:3, 6:1

BERA (ZDA) - BLINKOVA (RUS)

6:2, 6:2

ARRUABARRENA (ŠPA) - HOGENKAMP (NIZ)

6:1, 6:2

STRYCOVA (ČEŠ/29) - AHN (ZDA)

6:1, 7:5

ŠAFAROVA (ČEŠ/29) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

7:5, 6:3

CIRSTEA (ROM) - DIJAS (KAZ)

5:7, 6:4, 6:3

HADDAD MAIA (BRA) - CABRERA (AVS)

7:6 (3), 6:4

Ka. PLIŠKOVA (ČEŠ/6) - CAPEDE ROYG/PAR

6:3, 6:4

MUGURUZA (ŠPA/3) - PONCHET (FRA)

6:4, 6:3

HSIEH (TJV) - ŽU (KIT)

0:6, 6:0, 8:6

CURENKO (UKR) - VIHLJANCEVA (RUS)

7:5, 6:2

A. RADWANSKA/POL/26 - Kr. PLIŠKOVA/ČEŠ

2:6, 6:3, 6:2

KERBER (NEM/21) - FRIEDSAM (NEM)

6:0, 6:4

VEKIĆ (HRV) - HIBINO (JAP)

7:5, 6:3

ŠARAPOVA (RUS) - MARIA (NEM)

6:1, 6:4

SEVASTOVA (LAT/14) - LEPCHENKO (ZDA)

3:6, 6:3, 6:2

BOGDAN (ROM) - MLADENOVIC (FRA/11)

6:3, 6:2

PUTINCEVA (KAZ) - WATSON (VB)

7:5, 7:6 (6)

ALEKSANDROVA (RUS) - HERCOG (SLO)

7:6 (2), 6:4

KEYS (ZDA/17) - Č. VANG (KIT)

6:1, 7:5

LUČIĆ BARONI (HRV/28) - ROGERS (ZDA)

7:6 (6), 5:7, 6:2

SASNOVIČ (BLR) - McHALE (ZDA)

6:3, 6:2

VONDROUSOVA (ČEŠ) - NARA (JAP)

7:5, 6:4

GARCIA (FRA/8) - WITTHÖFFT (NEM)

7:5, 6:3

M. L.