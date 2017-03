Kraft: Hirscher deluje kot robot, zdaj morda tudi jaz

27. marec 2017 ob 19:45

Planica - MMC RTV SLO

Stefan Kraft je v Planici poskrbel za avstrijsko veselico. Na letalnici je kronal sanjsko sezono, ko je v Lahtiju postal dvakratni svetovni prvak, v Vikersundu je postavil svetovni rekord, pika na i pa je bil veliki kristalni globus.

22. januarja, po dveh zmagah Kamila Stocha v Zakopanah, je imel velikih 293 točk zaostanka za Poljakom. Takrat je Kraft ujel šampionsko formo, po dveh naslovih svetovnega prvaka v Lahtiju pa ga ni bilo mogoče več ustaviti. V letošnji sezoni je nanizal osem zmag in kar 17-krat stal na stopničkah za zmagovalce. Zmagal je tudi na turneji Raw Air in skupaj samo z nagradami v žep pospravil 290.000 evrov.

"V letošnji sezoni sem doživel zares veliko nepozabnih trenutkov. Težko je izbrati najbolj nepozabnega, vendar je veliki kristalni globus priznanje za uspešno delo skozi celotno leto. Vse skupaj se začenja poleti s pripravami. To je vsekakor vrhunec moje kariere. Vedno sem si želel enkrat zmagati v skupnem seštevku. Res je neverjetno, da mi je uspelo že v letošnji sezoni," je pojasnil 23-letni Salzburžan, ki je v Planici poletel 251 metrov. Stoch ga je v soboto preletel za pol metra, a je očitno podrsal po tleh.

Sedmi Avstrijec z velikim kristalnim globusom

Postal je sedmi Avstrijec, ki je dvignil veliki kristalni globus. Pred njim je to uspelo Hubertu Neuperju (1980), Arminu Koglerju (1981 in 1982), Andreasu Felderju (1991), Andreasu Goldbergerju (1993, 1995 in 1996), Thomasu Morgensternu (2008 in 2011) in Gregorju Schlierenzauerju (2009 in 2013).

Schröcksnadel pohvalil tudi trenerja Kuttina

Dolgoletni predsednik avstrijske smučarske zveze Peter Schröcksnadel mu je podelil oba globusa (zmagal je tudi v posebnem seštevku poletov) v izteku planiške velikanke. "Stefan je prav posebna osebnost. Zelo je zabaven in ostaja trdno na tleh. Seveda bi lahko v naši reprezentanci nekateri posamezniki lahko skakali še bolje, a Kraft je z izjemnimi uspehi zasenčil vse in poskrbel za sijajen vtis po koncu sezone. Zelo sem zadovoljen z delom trenerja Heinza Kuttina, ki je opravil odlično delo," je bil zadovoljen Schröcksnadel.

Na veliko sceno je Kraft skočil 29. decembra 2014, ko se je veselil prve zmage v svetovnem pokalu v Obertstdorfu, teden dni zatem je presenetljivo zmagal na novoletni turneji.

Kdo bo športnik Avstrije - Kraft ali Hirscher?

Zanimiv bo boj za najboljšega športnika Avstrije v letošnjem letu, saj je alpski smučar Marcel Hirscher že šestič zapored zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala, poleg tega pa je postal še svetovni prvak v veleslalomu in slalomu v St. Moritzu.

"Za Marcela sem vedno dejal, da deluje kot robot. Po vseh teh zmagah sem morda tudi sam postal robot," se je v pogovoru za ORF pošalil 170 centimetrov visoki Kraft, ki ne deluje prav nič zvezdniško.

Po koncu sezone tudi na Allianz Areno

Zdaj ga čaka veliko sprejemov in gostovanj na številnih televizijskih in radijskih postajah v Avstriji. Z dekletom Mariso živi v Salzburgu. V prostem času zelo rad spremlja nogometne tekme, navija za Bayern in večkrat je že obiskal Allianz Areno.

A. G.