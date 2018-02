Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Triglava so se vrnili po zaostanku z 2:0. Foto: Aleš Oblak Tekma v Kranju je bila zelo napeta. Foto: Aleš Oblak Triglav na lestvici zaseda šesto mesto, Hoče pa sedmo. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Kranjski Triglav po preobratu ugnal Hoče

Triglavani izkoristili peto zaključno žogo

19. februar 2018 ob 12:54

Kranj - MMC RTV SLO

Po predzadnjem krogu rednega dela odbojkarskega prvenstva za moške še vedno ni znano, katerih šest ekip se bo v nadaljevanju tekmovanja pomerilo v modri skupini in katere v zeleni.

Odbojkarji iz Hoč imajo namreč še vedno možnost, da na lestvici prehitijo kranjski Triglav, ki se bo v zadnjem krogu pomeril z ACH Volleyjem.

V 17. krogu prvenstva sta se med seboj pomerili prav ekipi Triglava Kranja in Hoč, ki se borita za zadnje mesto med najboljšo šesterico. Štajerci so imeli po zmagi v uvodnih dveh nizih res lepo priložnost, da vknjižijo vse tri točke, saj Kranjčani niso našli načina, kako ustaviti razpoložena tujca v vrstah Hoč, Radovića in Mantho.

A v nadaljevanju srečanja so se Triglavani, ki so v zadnjih krogih prvenstva nizali poraz za porazom, na krilih Breganta in Malija le vrnili v igro. V končnicah 3. in 4. niza sta svoje dodala še Jenko in Rezar, v razburljivem petem nizu pa so Kranjčani z blokom Radoviću izkoristili peto zaključno žogo in se veselili dveh dragocenih točk.

Hoče pred obračunom s Panvito Pomgrad

Zdaj so Hočani pred zahtevno nalogo, saj se bodo v zadnjem krogu pomerili s tretjeuvrščeno Panvito Pomgrad, ki jo morajo premagati vsaj s 3:1. Ob tem Triglav Kranj slovenskim prvakom, ki so po vrnitvi iz Rusije, kjer so igrali prvo tekmo četrtfinala evropskega pokala CEV, prepričljivo odpravili Salonit Anhovo, ne sme odščipniti točke.

Državno prvenstvo (M), 1. DOL, 17. krog:

TRIGLAV KRANJ - HOČE

3:2 (-20, -24, 15, 17, 17)

SALONIT ANHOVO - ACH VOLLEY

0:3 (-21, -21, -20)



KRKA - ČRNUČE

1:3 (-21, 17, -20, -19)



MARIBOR - GEN-I VOLLEY

3:0 (11, 27, 13)



PANVITA POMGRAD - CALCIT VOLLEY

3:2 (-23, 23, 25, -26, 13)

Lestvica: ACH VOLLEY 16 16 0 48 SALONIT ANHOVO 17 13 4 35 PANVITA POMGRAD 17 12 5 34 CALCIT VOLLEY 17 9 8 31 MARIBOR 17 11 6 31 TRIGLAV KRANJ 17 7 10 22 HOČE 17 6 11 19 ČRNUČE 17 5 12 17 GEN-I VOLLEY 17 4 13 11 KRKA 16 1 15 4

M. L.