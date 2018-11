Marko Kump bo spet oblekel dres Adrie Mobila. Foto: Goran Badovinac Dodaj v

Kump in Per se vračata v staro gnezdo

Pomembni okrepitvi za Adrio Mobil

13. november 2018 ob 11:48

Novo mesto - MMC RTV SLO

V Adrio Mobil se vračata dva kolesarja, ki sta s klubom zrasla in dosegla lepe rezultate - Marko Kump in David Per.

30-letni Kump je leta 2015 za novomeško ekipo dosegel 20 zmag in močno pomagal pri uvrstitvi moštva na 11. mesto lestvice UCI.

“V Adrio Mobil se vračam z vedno istim razlogom. Enostavno se tukaj počutim kot doma in prepričan sem, da je tudi to izrazito pomagalo pri vseh dobrih rezultatih, ki sem jih z ekipo dosegel v preteklosti. V tem okolju sem odraščal in tukaj so ljudje, ki so me naučili pomembnih vrednot – v povezavi s kolesarstvom in tudi zunaj športa. Verjamem, da bo prihodnje leto uspešno, in upam, da bom povrnil zaupanje vsem, ki so mi na moji športni poti pomagali do točke, na kateri sem zdaj. Ekipa za naslednje leto je zelo kakovostna in se že veselim prvih priprav, ki so tik pred vrati," je povedal Kump, ki je v pravkar končani sezoni nastopal za poljsko ekipo CCC-Sprandi-Polkowice, še prej pa za Lampe-Merido.

Per se v Novo mesto vrača po dveh letih v Bahrain-Meridi. “Po dveh letih se vračam v Kolesarski klub Adria Mobil. Vse izkušnje iz preteklih let želim unovčiti in doseči čim več dobrih rezultatov zame in za ekipo. Z veseljem pričakujem začetek nove sezone!” pravi 23-letni Per.

Direktor kluba Bogdan Fink ne skriva zadovoljstva ob vrnitvi dveh izvrstnih kolesarjev: “Vračata se dva izjemna kolesarja, oba iz šole našega kluba in oba bogatejša z izkušnjami iz tujine. Posebej Kump je zapisan v zgodovino kluba - in to z velikimi črkami, Per še mora pokazati vse svoje adute. Oba sta del nove svežine, ki je prišla v ekipo in zagotovo smo skupaj na poti uspeha.”

