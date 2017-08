Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Elia Viviani je imel največ moči v zaključku. Foto: EPA VIDEO Viviani v šprintu dobil V... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kump osmi v Hamburgu - šprint dobil Viviani

Kittel razočaral navijače

20. avgust 2017 ob 20:00

Hamburg - MMC RTV SLO, STA

Kolesar ekipe Sky Elia Viviani je v ciljnem šprintu dobil dirko za VN Hamburga, ki šteje za WorldTour. Najboljši Slovenec je bil Marko Kump na osmem mestu.

Drugi je bil Francoz Arnaud Demare (FDJ), tretji pa Nizozemec Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo). Močan dež je večino preizkušnje oviral kolesarje. Začetni pobeg Kamila Maleckija in Nikolaja Trusova je glavnina izničila 53 km pred ciljem 220 km dolge preizkušnje. Poskusili so tudi Silvan Dillier, Truls Korsaeth in Patryk Stosz, ki pa kljub 25 sekundam prednosti niso zdržali do konca.

Dirka se je končala s tremi krogi in vzponi na 700 metrov visok hrib Waseberg. O zmagi so odločali sprinterji. Razočaran je bil domačin Marcel Kittel, zmagovalec petih etap letošnjega Toura, ki je na domači dirki upal na visoko uvrstitev, a je odstopil.

Grega Bole (Bahrain Merida) je zasedel 33. mesto, Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkwice) pa 40. Člana Bahrain Meride Borut Božič in Luka Pibernik sta končala na 117. in 118. mestu, njun sotekmoavlec David Per je bil 135., Kristijan Koren (Canondale) pa 149. Luka Mezgec (Orica Scott) dirke ni končal.

Končni vrstni red, 220 km: 1. E. VIVIANI ITA 5:15:52 2. A. DEMARE FRA vsi 3. D. GROENEWEGEN NIZ 4. A. KRISTOFF NOR 5. A. GREIPEL NEM isti 6. M. RICHEZE ARG 7. J. STUYVEN BEL 8. M. KUMP SLO čas ... 33. G. BOLE SLO +0:02 40. J. TRATNIK SLO 0:03 117. B. BOŽIČ SLO 3:05 118. L. PIBERNIK SLO isti čas 135. D. PER SLO 4:51 149. K. KOREN SLO 5:40 Luka Mezgec je odstopil.

