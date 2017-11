Olimpija v Beogradu šokirala Partizan

Ljubljančani trenutno na sedmem mestu v Ligi ABA

18. november 2017 ob 18:57,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 20:42

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 9. krogu Lige ABA v Beogradu spravili na kolena favorizirano ekipo Partizana (77:78).

Drugo zaporedno zmago v Ligi ABA so zmaji presenetljivo ugnali beograjsko ekipo.

Ljubljanska ekipa je pripotovala v Beograd neposredno iz Aten, kjer so v sredo odigrali tekmo v Fibini Ligi prvakov.

Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije, je pred tekmo povedal: "Beograjski Partizan je izredna napadalna ekipa, kar so dokazali v preteklih krogih Lige ABA. Če želimo računati na uspeh v Beogradu, bo treba ustaviti njihov protinapad. Nikakor jim ne smemo dovoliti, da igrajo na odprtem igrišču. Vse to je ključ do uspeha. Če nam bo to uspelo realizirati, lahko računamo na presenečenje."

Partizan do prednosti s trojkami

Olimpija je srečanje obetavno začela, a je hitro popustila, Partizan je po petih minutah igre in treh zaporednih trojkah (delni izid 9:0) povedel že s 14:4. Pomagala ni niti minuta odmora Gašperja Okorna, njegovi varovanci so potrebovali dolgi dve minuti, da so dosegli koš (14:6). Gostitelji so nadaljevali z odlično igro, po prvi četrtini so imeli 11 točk naskoka (20:9).

Druga četrtina Olimpiji

V drugi četrtini so Olimpijini košarkarji odgovorili s tremi zaporednimi meti za tri točke, zadeli so Hrovat, Badžim in Špan, zaostanek je znašal le še dve točki (24:22). Še eno trojko je prispeval Hrovat in Olimpija je bila oddaljena le še točko (26:25). A Tudi Partizan je poskusil s trojko, natančen je bil Miller (29:25). Partizan je po štirih zaporednih točkah Pecarskega in trojki Marinkovića prek celega igrišča ob samem izteku prvega polčasa spet ušla na dvomestno prednost (45:35).

Zmaji prvič povedli

Drugi polčas je Olimpija začela z delnim izidom 5:0 (45:40). Izenačena igra se je nadaljevala, Ljubljančani pa so se približali na le točko zaostanka (56:55). Po protinapadu Oliverja, ki je zabil, pa je Olimpija ob koncu tretje čerttine prvič na tekmi povedla (56:57). Radulović je zadel še izpod koša in Olimpija je povečala vodstvo (56:59).

Šest trojk Špana

Partizan je v zadnji četrtini ponovno povedel (65:63), a pri Olimpiji je z odlično predstavo nadaljeval Špan. Zadel je svojo šesto trojko za minimalno prednost Ljubljančanov (65:66). Sledile so napake na obeh straneh, več kot tri minute nobena izmed ekip ni dosegla koša. Prvi je zadel Partizan, s črte prostih metov je bil enkrat uspešen Miller (66:66). Najboljši strelec Partizana Williams Goss je povedel svojo ekipo v vodstvo (68:66). Olimpija je po dolgem času vknjižila točke, trojko je zadel Oliver (68:69). Oliver je zadel še eno pomembno trojko (71:72). Vodstvo je slabi dve minuti pred koncem povišal Bubnić (71:74). Pri Partizanu je bil natančen Gavrilović, s črte prostih metov pa je bil natančen Špan (73:76). Pri PArtizanu je proste mete natančno izvedel Gavrilović (75:76). Lorbek je nato izgubil pomembno žogo, protinapad Partizana pa je uspešno zaključil Williams Goss (77:76). Ljubljanski košarkarji so v sami končnici nekajkrat uspešno skočili v napadu, Partizan jih je ustavil z osebno napako, s črte prostih metov pa je bil dvakrat uspešen Domen Lorbek (77:78). Veličković je bil nenatančen pri metu za zmago, Olimpija je zmagala.

LIGA ABA

9. KROG

PARTIZAN - o

77:78 (20:9, 25:26, 13:26, 19:17)



Ob 21.00:

CEDEVITA - MORNAR



Nedelja ob 17.00:

IGOKEA - CIBONA



Ob 19.00:

MZT SKOPJE - BUDUĆNOST



Ponedeljek ob 18.00:

ZADAR - CRVENA ZVEZDA



Že odigrano:

FMP - MEGA BEMAX

96:88 (19:22, 33:27, 23:18, 21:21)

Lestvica: BUDUĆNOST 8 7 1 +55 15 CRVENA ZVEZDA 8 6 2 +83 14 FMP 9 5 4 +51 14 CEDEVITA 8 5 3 +39 13 PARTIZAN 8 5 3 +31 13 MEGA BEMAX 9 3 6 -20 12 MORNAR 8 4 4 -30 12 IGOKEA 8 3 5 -15 11 CIBONA 8 3 5 -30 11 PETROL OLIMPIJA 8 3 5 -36 11 ZADAR 8 3 5 -37 11 MZT SKOPJE 8 2 6 -92 10

