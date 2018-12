Liga prvakov: Ob 20.30 Strasbourg - Petrol Olimpija

Brez Mihe Lapornika in Mirze Begića

11. december 2018 ob 17:18

Strasbourg - MMC RTV SLO

Košarkarje Petrola Olimpije drevi ob 20.30 čaka obračun 8. kroga Lige prvakov, v katerem bodo gostovali pri Strasbourgu. Francozi so v Stožicah zmagali z 81:71.

Olimpija je po sedmih krogih z eno zmago in šestimi porazi na dnu lestvice. Zmaji so v Francijo pripotovali brez poškodovanega Mihe Lapornika, ki je na tekmi z Ilirijo prejel udarec v kolk, Mirze Begića, ki potrebuje počitek, in Jana Rebca, ki počiva zaradi bolezni. Manjkala bosta tudi Peter Vujačić in Jan Barbarič.

"SIG Strasbourg ima na svojem seznamu košarkarjev veliko izkušenih igralcev, hkrati pa so njihovi tuji košarkarji zelo dobri. Francoska moštva so tradicionalno zelo atletska, igrajo hitro in skočno, to pa smo že videli, ko je SIG Strasbourg gostoval v Ljubljani. Mardy Collins, ki v zadnjih sezonah v Evropi igra odlično, je eden od glavnih kreatorjev igre francoskega moštva, v svojih vrstah pa imajo še 221 centimetrov visokega Youssoupha Falla, ki je eden od košarkarjev SIG Strasbourga, na katerega bomo morali biti pozorni, ko v igri ne bo Alija Traoreja, še enega izkušenega nekdanjega francoskega reprezentanta," pred tekmo pravi trener zmajev Saša Nikitović.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA D, 8. krog



Danes ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - BAYREUTH



Ob 18.30:

PROMITHEAS - OOSTENDE



Ob 20.30:

STRASBOURG - PETROL OLIMPIJA



Sreda ob 18.00:

NEPTUNAS - VIRTUS BOLOGNA

Lestvica: VIRTUS BOLOGNA 7 7 0 14 PROMITHEAS PATRAS 7 5 2 12 STRASBOURG 7 4 3 11 NEPTUNAS 7 3 4 10 ----------------------------------- BEŠIKTAŠ 7 3 4 10 BAYREUTH 7 3 4 10 OOSTENDE 7 2 5 9 PETROL OLIMPIJA 7 1 6 8

A. V.