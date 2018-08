Linta: Delam tako, kot da bom trener sto let ali pa samo še en dan

Štiglec: Vzdušje ni bilo tako slabo, kot se je zdelo v javnosti

14. avgust 2018 ob 17:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaše Olimpije, ki imajo po novem generalnega pokrovitelja, ta teden čakata dva pomembna dvoboja – povratna tekma kvalifikacij za Evropsko ligo proti Helsinkom in derbi proti Mariboru.

O nedeljskem derbiju, ki ga bodo ob 20.30 gostile Stožice in za katerega so do zdaj prodali približno 4.000 vstopnic (prenos bo na TV Slovenija 2 in MMC-ju), ne trener Aleksandar Linta ne igralec Dino Štiglec na novinarski konferenci v VIP-prostoru ljubljanskega stadiona nista želela veliko govoriti. Bolj sta se posvetila gostovanju na Finskem, srečanje bo v četrtek ob 18.00.

Linta pričakuje napadalnejše Fince

Olimpija si je prejšnji teden zagotovila lepo prednost pred povratno tekmo, saj je slavila s 3:0, a kot poudarja Linta, slovenski prvaki tekme v Helsinkih ne bodo vzeli prelahko. "Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu, da zmagujemo, da dajemo gole in jih ne dobimo. To bi bil najboljši scenarij. Imamo lepo prednost, toda to nas ne sme uspavati. Čaka nas težka tekma, verjamem pa, da se bomo zadovoljni vrnili domov," je dejal Linta.

O Mariboru ni povedal veliko: "Derbi je že v mislih, a najpomembnejša je prva tekma. Vemo, kaj prinaša, zato je zdaj vsa naša pozornost obrnjena k njej. Ko pa bo te tekme konec, se bomo takoj posvetili Mariboru. Pričakujem, da bodo Finci napadalnejši, da bodo bolj odprti kot v Ljubljani. Morajo dati gol, tu pa vidim našo priložnost, da imamo več prostora in da pridemo do zadetka, ki bi nam olajšal delo."

Začasni trener se ne obremenjuje s tem, da njegov status glede prihodnosti še ni jasen: "Delam tako, kot da bom trener sto let ali pa samo še en dan. To na nikakršen način ne vpliva name, ne razmišljam o tem."

Štiglec: Bolj bi mi bilo všeč igrati na polni Marakani

Tudi Štiglec še ni želel predstaviti napovedi za Maribor: "V četrtek nas čaka zelo pomembna tekma, ki nam lahko prenese zadnji krog kvalifikacij. Uvrstitev v "play-off" bi bila za nas lep uspeh. Mislim, da smo kakovostnejši tekmec, in če bomo odigrali resno in tako, kot znamo, ne bi smelo biti vprašanj o tem, ali bomo šli naprej." Poudaril je, da v ekipi ni težav, čeprav štart v sezono ni bil najboljši: "Rezultati seveda vplivajo na vzdušje. A čeprav smo slabo začeli, ni bilo tako slabo, kot se je zdelo v javnosti. Lepše je, če zmaguješ, odnosi pa so bili ves čas na pravi ravni."

Olimpija bo drevi izvedela, kdo bo njen tekmec, če se bo prebila v 4. krog kvalifikacij – ali slovaški prvak Spartak Trnava ali srbski Crvena zvezda. Igrala bo proti poražencu tega dvoboja, na prvi tekmi je bilo v Beogradu na Marakani 1:1, danes bo povratno srečanje na Slovaškem. "Z nogometnega zornega kota je Crvena zvezda kakovostnejša ekipa od Spartaka Trnave in bi bilo mogoče za nas bolje, da igramo proti Spartaku. Kar zadeva atraktivnost, pa je seveda bolje, da bi igrali proti Zvezdi. Žal mi je le, da bi v Beogradu igrali pred praznimi tribunami, kar malce žalosten sem zaradi te kazni. Meni bi bilo bolj všeč igrati na polnem stadionu pred 50.000 gledalci," pravi Štiglec.



"Navijači Crvene zvezde so za njih gotovo 12., če ne 13. igralec, veliko jim pomenijo. Morebitni dvoboj z njimi brez gledalcev bi pomenil lažjo nalogo za nas. Verjamem pa, da bodo gotovo imeli veliko navijačev tudi v Ljubljani, če se bo ta tekma res zgodila," je pripomnil Linta.

Na dresih od nedelje napis Zavarovalnica Merkur

Od zdaj bo na dresih Ljubljančanov tudi logotip Zavarovalnice Merkur, s katero so sklenili triletno sodelovanje. Olimpija je bila dolgo brez glavnega pokrovitelja, to obdobje pa se z današnjim dnem končuje. Zavarovalnica Merkur je v svetu nogometa najbolj znana po tem, da njeno ime od leta 2016 nosi stadion graškega Sturma, sodeluje pa tudi s hokejskim klubom Sparta Praga in češko teniško igralko Karolino Pliškovo, nekdanjo številko ena na svetu.

"Ni bilo treba dolgo, da smo se dogovorili. Druži nas zelena barva, a tudi želja po skupnem dobrem delu in sodelovanju. Dolgo smo bili brez pokrovitelja, iskali smo partnerja, ki bi bil takšen v pravem pomenu besede. Upam, da se bo naše sodelovanje pokazalo za pravo stvar," je ob sklenitvi pogodbe dejal predsednik kluba Milan Mandarić.

O tem, kam bodo usmerili sredstva pokrovitelja, ni želel podrobno govoriti, je pa namignil, da Olimpijin projekt nogometnega centra, namenjenega mladim igralcem, ni pozabljen, le čaka na pravi trenutek. Prav tako pa ni želel razkriti finančnih podrobnosti: "To je poslovna skrivnost. A ne gre samo za denar, gre tudi za prave odnose med nami."

Na novinarski konferenci je zadovoljstvo ob sodelovanju izrazil tudi predsednik uprave Zavarovalnice Merkur Martin Stihsen. "Ponosni smo na to partnerstvo, naš cilj je dolgoročno sodelovanje. Naše barve gredo lepo skupaj, imamo pa še veliko več razlogov za sodelovanje. Prišli smo v velik klub in tu nameravamo tudi ostati," je dejal Stihsen.

M. R.