Litijani Mariborčanom vrnili milo za drago

Tretja tekma v petek v Litiji

25. april 2017 ob 22:31

Maribor - MMC RTV SLO

V finalu državnega prvenstva v futsalu je Litija izid v zmagah izenačila na 1:1, potem ko je v gosteh po šestmetrovkah ugnala Proen Maribor z 11:10.

Redni del se je končal s 5:5. Po dvakrat sta zadela Matej Fideršek za domače in Brazilec Hugo za goste.

Tako so odločili kazenski streli. V šesti seriji je zgrešil Irnes Škorić, medtem ko je bil na drugi strani zbran Patrik Čujec in zabil za 11:10. "Ponosen sem na to zmago, ki je za mojega novorojenega sina v Braziliji," je po koncu srečanja v mariborski dvorani Tabor dejal Hugo, eden od dveh Brazilcev v ekipi Litije.

Prihodnji dve tekmi bosta v Litiji, prva že v petek, 28. aprila, druga pa 2. maja.

FUTSAL



DRŽAVNO PRVENSTVO



FINALE



Druga tekma:

PROEN MARIBOR - LITIJA 1:1

* 10:11 (5:5, 1:2)

Hasanbegović 7., 29., Fideršek 22., 38., Čeh 36.; Vrhovec 7., Hugo 18., 34., Matheus 33., Turk 36.



* - po streljanju 6-m



V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrajo na tri zmage.



Za tretje mesto:

OPLAST - BRONX ŠKOFIJE

3:2 (2:1)

Povratna tekma bo v petek.

A. V.