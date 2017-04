Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bostonov vratar Tuukka Rask je na šesti tekmi zbral 26 obramb, led je po podaljšku zapustil sklonjene glave. Foto: Reuters Bobby Ryan je bil v seriji nerešljiva uganka za hokejiste Bostona. Dosegel je štiri zadetke, na šesti tekmi se je izkazal tudi s podajo za zmagoviti gol, ki je Ottawo popeljal v konferenčni polfinale. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MacArthur popeljal Ottawo v konferenčni polfinale

Washington na šesti tekmi izločil Toronto

24. april 2017 ob 08:39

Boston - MMC RTV SLO

Če so košarkarji Bostona zmagali, pa enak podvig ni uspel hokejistom, ki so v TD Gardnu na šesti tekmi 1. kroga po podaljšku klonili pred Ottawo (2:3) in izpadli iz letošnje končnice Lige NHL.

Gostitelji so sicer začeli dobro, po prvi tretjini so po golu Drewa Stafforda vodili z 1:0, a je Kanadčanom uspel preobrat. Najprej je izid poravnal Bobby Ryan, ki je izkoristil power play svoje ekipe. 30-letni napadalec je podstavil palico po strelu Dericka Brassarda in plošček preusmeril za hrbet vratarja Tuukke Raska. Slabih pet minut pozneje je Ottawo v vodstvo popeljal Kyle Turris, ki je s silovitim strelom iz zapestja plošček od desne vratarjeve vratnice poslal v mrežo.

Podaljšek je v zadnji tretjini izsilil Patrice Bergeron, potem ko je ubranjen strel Brada Marchanda s kančkom sreče iz bližine strpal v mrežo. V podaljšku so nato Senatorsi še drugič na tekmi izkoristili prednost igralca več na ledu, v 7. minuti dodatka je Clarke MacArthur iz bližine zadel po odbitem strelu z razdalje. Ottawa se bo v konferenčnem polfinalu Lige NHL pomerila z New York Rangersi.

Liga NHL, končnica, 1. krog

Vzhod:

Boston - OTTAWA 2:4

*2:3 (1:0, 0:2, 1:0)

Stafford 19., Bergeron 42.; Ryan 24.,Ryan 29., MacArthur 67.

* - po podaljšku

Obrambe: Rask 26; Anderson 28.



Toronto - WASHINGTON 2:4

*1:2 (0:0, 0:0, 0:1)

Matthews 48.; Johansson 53., 67.

* - po podaljšku



Obrambe: Andersen 34; Holtby 37.

NY RANGERS - Montreal 4:2

PITTSBURGH - Columbus 4:1

Polfinale, četrtek:

OTTAWA - NY RANGERS

WASHINGTON - PITTSBURGH

Zahod:

Minnesota - ST. LOUIS 1:4

San Jose - EDMONTON 2:4

Calgary - ANAHEIM 0:4

NASHVILLE - Chicago 4:0

Polfinale, sreda:

ST. LOUIS - NASHVILLE

ANAHEIM - EDMONTON

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrali so na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak