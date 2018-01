Maren Lundby vse premagala za več kot 40 točk

Lep slovenski uspeh

19. januar 2018 ob 09:00

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 10:29

Zao

Maren Lundby je v Zau deklasirala vso konkurenco ženskih skokov, saj je najbližjo zasledovalko Chiaro Hölzl premagala za 41,6 točke!

Norvežanka je bila v obeh serijah brez konkurence, saj je bila edina, ki je premagala 100 metrov in to v obeh serijah. Za primerjavo - druga najdaljša daljava je bila 94,5 metra, kolikor je v prvi seriji uspelo drugouvrščeni Avstrijki. Na oder za zmagovalke je skočila še Rusinja Irina Avakumova.

Slovenkam je uspel zelo dober ekipni uspeh, saj je bila Ema Klinec šesta, Nika Križnar sedma, Urša Bogataj deseta, Špela Rogelj 11., Maja Vtič pa 28.

"Nepozornosti se niso dogajale namenoma. To je bila seveda velika izkušnja za tekmovalko samo, za trenerje in tudi za tiste, ki proizvajajo drese. A drese smo uredili, res pa je, da nobena ni želela namenoma goljufati. Vesele smo, da so se stvari lepo uredile," je po povedala Klinčeva, potem ko je imela slovenska vrsta minuli vikend v Saporu kar dve diskvalifikaciji.

V soboto bo na sporedu ekipna tekma, šele druga v ženskem svetovnem pokalu.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. M. LUNDBY NOR 101,5/100,0 260,9 2. C. HÖLZL AVT 94,5/94,0 219,3 3. I. AVAKUMOVA RUS 93,0/93,5 216,8 4. S. TAKANAŠI JAP 93,5/93,0 216,0 5. J. ITO JAP 92,0/92,0 214,2 6. E. KLINEC SLO 93,0/91,0 212,6 7. N. KRIŽNAR SLO 94,0/92,5 209,9 ... 10. U. BOGATAJ SLO 89,0/91,0 196,3 11. Š. ROGELJ SLO 88,0/90,5 196,1 28. M. VTIČ SLO 81,5/81,0 163,2

Po 7. tekmi (od 17): 1. M. LUNDBY NOR 660 točk 2. K. ALTHAUS NEM 500 3. S. TAKANAŠI JAP 410 4. J. ITO JAP 335 5. I. AVAKUMOVA RUS 303 6. C. VOGT NEM 248 7. C. HÖLZL AVT 242 8. U. BOGATAJ SLO 195 ... 10. E. KLINEC SLO 138 13. N. KRIŽNAR SLO 126 17. Š. ROGELJ SLO 108 35. M. VTIČ SLO 20

