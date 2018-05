Marot odločil v Litiji - Dobovec drugič državni prvak

SIjajni vratar Puškar zaklenil vrata

18. maj 2018 ob 20:40

Litija - MMC RTV SLO

Nogometaši Dobovca Pivovarne Kozel so na odločilni finalni tekmi zmagali v Litiji z 2:0. Junak je bil Aleš Marot, ki je dosegel oba zadetka v drugem polčasu.

Za Dobovec Pivovarno Kozel je to drugi naslov po sezoni 2014/15, Litijani ostajajo pri desetih.

Na odločilni tekmi so navijači napolnili litijsko dvorano, obe ekipi sta krenili odločno. Začetek je pripadel gostiteljem, a nekaj poskusov predvsem Anžeta Široka ni bilo preveč nevarnih za Damirja Puškarja v vratih Dobovca, gostje pa tudi dolgo niso nevarneje ogrozili Žige Dovča. Širok se je v 7. minuti po protinapadu sam znašel pred Puškarjem, ki pa je strel ubranil.

Ručna stresel vratnico

Do konca prvega dela golov ni bilo, nevarnejši pa so bili gostitelji. Denis Totošković, kapetan Gašper Vrhovec in Alen Fetić niso našli poti do gola Dobovca, Borut Ručna pa je v 18. minuti zadel vratnico. Pri Dobovcu je bil po strelu iz obrata, ko je žoga le za malo zgrešila cilj, najnevarnejši kapetan Rok Mordej v 16. minuti. Hiter protinapad tega igralca pa je v 19. minuti ustavil Dovč.

Litijani so več napadali, najprej je pred golom žoga presenetila osamljenega Klemna Duščaka, Vrhovec je še enkrat oplazil okvir gola. Dobovec se je spretno branil, zapretil pa je Mordej v 25. minuti, a je bil Dovč na mestu, tako kot ob poskusu Čujca.

Odlični Marot odločil finale

Neizkoriščene priložnosti Litije je v 28. minuti kaznoval Marot, ki je prodrl s sredine igrišča, se otresel dveh branilcev in mojstrsko poslal žogo med nogama Dovča. Litijani so nato vse moči usmerili v napad, nevaren je bil Duščak, najprej po akciji iz kota, v 32. minuti še po samostojnem prodoru. Dobovec se je v zadnjih minutah posvetil obrambi in prežal na protinapade, Litija pa je na vsak način skušala priti do izenačenja. Pri tem so domači nekoliko zanemarili obrambo, kar je izkoristil Marot in v 35. minuti še drugič poslal žogo v mrežo.

Litija je že v 37. minuti na igrišče poslala še igralca vratarja, a preobrata ni bilo in veliko slavje gostov se je začelo.

Marot na sanjski način končal kariero

"Finale je bil zelo izenačen. Na peto tekmo smo prišli dokaj sproščeni. Trener Kujtim Morina se je z mano pogovoril in mi povedal, kaj pričakuje. Boril sem se tudi v obrambi. Vesel sem, ker z dvojno krono končujem kariero,“ je poudaril junak finala Marot.

Čujec: Odločajo majhni trenutki

"Odločili sta morda večja zbranost in želja. To je v takšnih tekmah ključno, saj majhni trenutki spremenijo potek tekme, danes je to nam uspelo. Litija je imela majhno prednost, ker je igrala doma, a sta ekipi tako izenačeni, da to ne igra vloge. Finale je bil super, na koncu smo zmagali mi. Imamo dvojno krono, cilje si postaviš na začetku sezone, treba pa jih je doseči," je dejal Čujec.

Duščak: Manjkala je pika na i

Kljub porazu je tudi Duščak našel nekaj pozitivnega: "Tekma je bila zelo izenačena, oni pa so za malenkost bolje zaključevali. Bil je lep praznik futsala, tekma je bila na nož, vse skupaj je bilo zelo izenačeno. Če si dober, pač zmagaš. Mi smo srečno pripeljali finale do pete tekme, to je sicer lep dosežek, a z izgubljenim finalom manjka pika na i."

Finalna serija je bila izjemno izenačena. Na prvem srečanju je bil Dobovec boljši s 6:3, drugo so dobili Litijani z 1:0, tretjo znova Dobovec s 5:2, četrto pa v gosteh po kazenskih strelih Litijani s 4:2.

Finale, peta tekma:

Litija - DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL 2:3

0:2 (0:0)

Marot 28., 35.

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na tri zmage po sistemu 2-2-1.



Slovenski državni prvaki v futsalu:

2017/18 Dobovec Pivovarna Kozel

2016/17 Proen Maribor

2015/16 Proen Maribor

2014/15 Dobovec Pivovarna Kozel

2013/14 Oplast Kobarid

2012/13 Litija

2011/12 Litija

2010/11 Litija

2009/10 Oplast Kobarid

2008/09 Puntar Casino Safir

2007/08 Gorica

2006/07 Puntar Mercator

2005/06 GIP Beton MTO

2004/05 Svea Lesna Litija

2003/04 Svea Lesna Litija

2002/03 Svea Lesna Litija

2001/02 Svea Lesna Litija

2000/01 Lesna Industrija Litija

1999/00 EM Pelikan Celje

1998/99 Assaloni Cosmos

1997/98 Mizarstvo Krošelj

1996/97 Assaloni Cosmos

1995/96 Mila Juventus

