Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Marc Marquez je utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Foto: EPA Dodaj v

Marquez v Aragoniji potrdil vodstvo v skupnem seštevku

Dovizioso šele na sedmem mestu

24. september 2017 ob 15:16

Alcaniz - MMC RTV SLO, STA

Marc Marquez je veliki zmagovalec motociklistične dirke za VN Aragonije v razredu MotoGP. Oder za zmagovalce je bil rezerviran za Špance, Marquezu sta se pridružila še Dani Pedrosa in Jorge Lorenzo.

Tudi četrto mesto je bilo špansko obarvano, zasedel ga je najboljši iz kvalifikacij Maverick Vinales. Peti je bil Valentino Rossi, ki se je junaško ekspresno hitro vrnil po dvojnem zlomu noge.

Marquez se je z zmago utrdil v vodstvu skupnega seštevka za svetovno prvenstvo v razredu MotoGP, do zdaj je zbral 224 točk. Drugi je Andrea Dovizioso, ki je v Alcanizu osvojil zgolj sedmo mesto in v seštevku za vodilnim zaostaja za 16 točk. Tretji je Vinales s 196 točkami.

Lorenzo moral priznati premoč hondi

Nedeljska dirka je imela pravzaprav dva junaka - Marquez je na koncu sicer skorajda rutinsko prišel do zmage, a je moral zanjo v prvem delu dirke precej garati. Slabo štartno izhodišče, v kvalifikacijah je bil po padcu tik pred koncem le peti, mu ni omogočilo lahkega začetka, a so pri Hondi očitno za Marqueza skovali nekoliko boljšo taktiko glede pnevmatik, saj je imel vodilni v SP-ju na koncu nekaj manj težav kot Pedrosa. Ta je bil tudi v igri za zmago, a je v zadnjih krogih nekoliko spustil ritem in ni več tvegal vsega. Dolgo je sicer kazalo, da bo zmaga morda pripadla Lorenzu, ki v tej sezoni najvišje stopničke še nima, nazadnje pa je moral priznati premoč obema dirkačema na Hondah, ki sta ga prehitela v zadnji tretjini preizkušnje.

Rossi - neuničljiv motociklist

Lorenzo je najbolje začel dirko, drugo mesto iz kvalifikacij je hitro spremenil v vodstvo ter nato prevladoval v prvi polovici dirke v Alcanizu. Slabše je šlo Vinalesu, najboljšemu iz kvalifikacij, ki je krožil okrog četrtega in petega mesta, nazadnje pa, tudi po dobljenem boju z moštvenim sotekmovalcem Rossijem, končal tik pod stopničkami. Italijanski veteran je v Acanizu spisal še eno poglavje svoje bogate kariere in povečal sloves neuničljivega dirkača. Čeprav bi zdravniki verjetno raje videli, da bi bila pred komaj tremi tedni poškodovana in zlomljena desna noga deležna več počitka, je Rossi napovedal, da se bo hitro vrnil. V Alcanizu je brez težav zdržal vse treninge, v kvalifikacijah pa glede na svoje zdravstveno stanje poskrbel celo za manjšo senzacijo in bil tretji. Še korak dlje je naredil na dirki in bil v prvi polovici celo drugi za Lorenzom, potem pa so ga tekmeci le ujeli in eden za drugim prehitevali. Rossi se je sicer skušal upirati, a ni zdržal in nazadnje je bilo peto mesto verjetno kljub vsemu dosežek, s katerim je lahko zadovoljen.

Pedrosa: Z Marcom sva imela dobro dirko

Nekoliko manj je bil po dirki zadovoljen Pedrosa, ki je menil, da je njegov tekmec pretiraval pri branjenju položaja. "Na ciljni ravnini je delal zelo čudne manevre. Pri 300 km/h me je zaprl in mi ni pustil dovolj prostora. A sem vseeno našel način, da sem ga prehitel in potem nadaljeval do stopničk," je dejal Španec, ki je priznal, da je možnosti za zmago izgubil že na začetku. "Zaradi izbire gum medium sem moral biti bolj previden. Sicer pa sem zadovoljen, bil sem konkurenčen celoten konec tedna, z Marcom pa sva imela dobro dirko."

Marquez: Pozneje je steklo

Hondin uspeh je s prvim mestom nadgradil Marquez, ki tudi ni skrival veselja: "Težka dirka je bila, temperature pa so tudi naredile svoje. Začeti sem moral malo bolj previdno, pozneje je steklo, čeprav nisem imel najboljšega občutka. A kljub temu mi je uspelo, hvala navijačem in ekipi," je dejal najboljši Španec v Alcanizu. Z novo zmago, peto v sezoni, se je Marquez utrdil na vrhu SP. Zdaj ima 224 točk, Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), s katerim sta bila pred današnjo dirko izenačena, a je v Španiji pripeljal le do sedmega mesta, ima zdaj 208 točk, tretji je Vinales s 196. Sledita pa Pedrosa s 170 in Rossi s 168.

Dirka za VN Aragonije, Alcaniz

MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 42:06,816 2. D. PEDROSA ŠPA/honda +0,879 3. J. LORENZO ŠPA/ducati 2,028 4. M. VINALES ŠPA/yamaha 5,256 5. V. ROSSI ITA/yamaha 5,882 6. A. ESPARGARO ŠPA/aprilia 6,962 7. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 7,455 Moto2, končni vrstni red: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 40:09,904 2. M. PASINI ITA/kalex +0,145 3. M. OLIVIERA POR/ktm 0,577 Moto3, končni vrstni red: 1. J. MIR ŠPA/honda 25:57,607 2. F. DI GIANNAN. ITA/honda +0,043 3. E. BASTIANINI ITA/honda +0,051

Skupni vrstni red (14/18), Moto GP: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 224 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 208 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 196 4. D. PEDROSA ŠPA/honda 170 5. V. ROSSI ITA/yamaha 168 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 248 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 227 3. M. OLIVIERA POR/ktm 157 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda 271 2. R. FENATI ITA/honda 191 3. A. CANET ŠPA/honda 173

M. L.