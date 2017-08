Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lucas Ocampos se je držal za glavo v sodnikovem dodatku, ko je prejel rdeči karton. Foto: Reuters Clinton N'Jie je zadel že tretjič v letošnji sezoni. Foto: Reuters Neymar je neustavljiv v dresu PSG-ja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marseille oddal prvi dve točki, Neymar zadel dvakrat na Parku princev

Monaco, St. Etienne in PSG s polnim izkupičkom

20. avgust 2017 ob 22:56

Pariz - MMC RTV SLO

Nogometaši Marseilla, ki se bodo v četrtek na povratni tekmi zadnjega predkroga Evropske lige srečali z Domžalami, so v 3. krogu francoskega prvenstva le remizirali z Angersom (1:1).

Izbranci Rudija Garcie so zmagali v prvih dveh krogih, tokrat pa so nepričakovano oddali prvi točki pred 51.966 gledalci na stadionu Velodrome.

Morgan Sanson, ki je izenačil v četrtek v Stožicah (1:1), je v 17. minuti ušel po desni strani in podal v kazenski prostor, kjer Lucas Ocampos ni dobro zadel žoge. Clinton N'Jie si je ob zmedeni obrambi gostov sijajno naravnal žogo na desnico in jo mojstrsko poslal v mrežo.

Na začetku drugega polčasa je z glavo zapretil Florian Thauvin. Gostiteljem ni uspelo povišati na 2:0 in kazen je prišla v 70. minuti, ko je Karl Toko Ekambi z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora z levo nogo postavil končni izid.

Ocampos izključen v 93. minuti

Deset minut pred koncem je Romain Thomas zatresel mrežo, vendar zadetek Angersa ni veljal, saj je stranski sodnik dvignil zastavico. V sodnikovem dodatku so gostitelji vse moči usmerili v napad, Ocampos je prodrl v kazenski prostor, a mu je žoga ušla, z drsečim štartom je pokosil Thomasa in si prislužil rdeči karton v 93. minuti.

Dva gola in dve podaji Neymarja

Paris SG je na Parku princev odpravil Toulouse kar s 6:2 in se zavihtel na vrh lestvice. Najdražji nogometaš na svetu Neymar, ki je zadel že prejšnji teden v Guingampu, je izničil vodstvo gostov po pol ure igre. Brazilec, ki je prišel iz Barcelone, je preigraval v kazenskem prostoru in podal do Adriena Rabiota. Njegov strel je vratar Alban Lafont odbil, Neymar pa je spremljal akcijo in pospravil žogo v prazno mrežo. Štiri minute zatem sta bili vlogi zamenjani, Neymar je podal do Rabiota, ki je z 20 metrov zadel za 2:1.

V 69. minuti je bil izključen Marco Verratti, ki je prejel dva rumena kartona. Tudi z igralcem manj so Parižani blesteli. Edinson Cavani je zadel z bele točke, nato pa sta bila natančna še Javier Pastore in Layvin Kurzawa (podal je znova Neymar). Piko na i je z izjemnim preigravanjem v kazenskem prostoru postavil Neymar v 92. minuti. Otresel se je treh branilcev Toulousa in z levico postavil končni izid.

Parižani so zanesljivo dobili vse tri tekme, tudi Monaco in St. Etienne pa imata po devet točk.

3. krog:

METZ - MONACO 0:1 (0:0)

Falcao 78.

LYON - BORDEAUX 3:3 (2:1)

Fekir 10., Tete 23., Traore 74.; Malcom 41., 91., Lerager 88.

RK: Darder 36./Lyon

MONTPELLIER - STRASBOURG 1:1 (0:1)

Congre 72.; Saadi 24.

NICE - GUINGAMP 2:0 (1:0)

Plea 45., Walter 47.

RENNES - DIJON 2:2 (0:1)

Mubele 14., 46.; Kvon 51., Tavares 91.

ST. ETIENNE - AMIENS 3:0 (2:0)

Bamba 13./11-m, Dabo 41./11-m, 67.

Berić (St. Etienne) je sedel na klopi.

TROYES - NANTES 0:1 (0:0)

Sala 81.

LILLE - CAEN 0:2 (0:1)

Da Silva 5., Santini 69.



MARSEILLE - ANGERS 1:1 (1:0)

N'Jie 17.; Ekambi 70.

RK: Ocampos 94./Marseille

Marseille: Mandanda, Sarr, Rami, Rolando, Amavi (64./Doria), Sanson (77./Cabella), Luiz Gustavo, Zambo, Thauvin, N'Jie (38./Germain), Ocampos.

Angers: Letellier, Manceau, Pavlović, Thomas, Andreu, Santamaria, Fulgini, Coulibaly (64./Capelle), Mangani, Toko-Ekambi (79./Sunu), Crivelli (72./Guillaume).

Sodnik: Jerome Miguelgorry



PARIS SG - TOULOUSE 6:2 (2:1)

Neymar 31., 92., Rabiot 35., Cavani 74./11-m, Pastore 82., Kurzawa 84.; Gradel 18., Jullien 78.

RK: Verratti 69./PSG

Paris SG: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa, Verratti, Motta (68./Pastore), Rabiot, di Maria (85./Draxler), Cavani (85./Lo Celso), Neymar.

Toulouse: Lafont, Amian, Diop, Jullien, Moubandje, Blin, Somalia, Durmaz (46./Jean), Toivonen (58./Machach), Gradel (62./Michelin), Delort.

Sodnik: Amaury Delerue

Lestvica: PARIS SG 3 3 0 0 11:2 9 MONACO 3 3 0 0 8:3 9 ST. ETIENNE 3 3 0 0 5:0 9 LYON 3 2 1 0 9:4 7 MARSEILLE 3 2 1 0 5:1 7 BORDEAUX 3 1 2 0 7:5 5 ANGERS 3 1 2 0 5:3 5 TROYES 3 1 1 1 3:3 4 MONTPELLIER 3 1 1 1 2:2 4 STRASBOURG 3 1 1 1 4:5 4 NICE 3 1 0 2 3:3 3 CAEN 3 1 0 2 2:2 3 LILLE 3 1 0 2 3:5 3 GUINGAMP 3 1 0 2 3:6 3 NANTES 3 1 0 2 1:4 3 TOULOUSE 3 1 0 2 5:9 3 RENNES 3 0 2 1 4:5 2 DIJON 3 0 1 2 3:9 1 METZ 3 0 0 3 1:6 0 AMIENS 3 0 0 3 0:7 0

A. G.