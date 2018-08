Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 6 glasov Ocenite to novico! V Argentini ugibajo, ali bo Lionel Messi sploh še kdaj oblekel dres z reprezentančnim grbom. Foto: EPA Povsem ga razumem, tudi če se nikoli ne vrne. Ko igra za reprezentanco, je on glavni na udaru. Razumem ga, saj sem bil nekoč v enakem položaju. Carlos Tevez, nekdanji napadalec Argentine Messi je s 65 goli najboljši strelec Argentine vseh časov. Drugi je Gabriel Omar Batistuta (54), tretji Sergio Agüero (39). Legendarni Diego Armando Maradona je na večni lestvici peti (34). Foto: EPA Dodaj v

Messijeva prihodnost v reprezentanci pod vprašajem

Tevez: Messija povsem razumem

15. avgust 2018 ob 09:38

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

Kapetan argentinske nogometne reprezentance Lionel Messi bo po pisanju lokalnih medijev izpustil naslednje štiri prijateljske tekme gavčev.

Petkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu se je pred tem reprezentančno upokojil po južnoameriškem prvenstvu 2016, a se je vrnil, da je pomagal Argentini do uvrstitve na letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji.

Dvakratne svetovne prvake 7. septembra v Los Angelesu čaka tekma z Gvatemalo, štiri dni kasneje pa bodo sinjemodri v New Yorku igrali proti Kolumbiji.

Nato bodo Argentinci do konca leta odigrali še dve prijateljski tekmi, za zdaj tekmeca še nista znana.

Dvomi o Messijevi prihodnosti

"Messi se letos ne bo vrnil v reprezentanco in obstajajo dvomi o njegovi prihodnosti v dresu z državnim grbom," so zapisali pri argentinskem dnevniku Clarinu. Spletna stran Infobae je zapisala: "Vzel si bo nekaj odmora, a to še ne pomeni, da zapušča reprezentanco." "Zdaj je na selektorju, da bo ob pravem času pojasnil, kakšen je položaj glede Messija," je za francosko agencijo AFP dejal eden od članov strokovnega tabora reprezentance.

Tevez: Messija povsem razumem

Za zdaj je na čelu reprezentance Lionel Scaloni, ki je začasno prevzel selektorski položaj po odhodu Jorgeja Sampaolija in slabi predstavi v Rusiji, kjer so Argentinci po porazu s 3:4 izpadli v osmini finala proti poznejšim svetovnim prvakom Francozom. "Gre za popolnoma osebno odločitev, Leo si mora vzeti čas in dobro razmisliti, kako naprej," je dejal nekdanji argentinski reprezentant Carlos Tevez. "Povsem ga razumem, tudi če se nikoli ne vrne. Ko igra za reprezentanco, je on glavni na udaru. Razumem ga, saj sem bil nekoč v enakem položaju," je še dodal Tevez.

Messijeva naslednja priložnost za odmevno mednarodno lovoriko z reprezentanco je že naslednje leto, ko bo Brazilija gostila južnoameriško prvenstvo.

