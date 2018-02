Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anthony Davis (levo) je podelil kar pet blokad. Foto: Reuters Nikola Jokić je v zadnjem mesecu v življenjski formi. Foto: Reuters LeBron James in soigralci so se hitro pobrali po četrtkovem porazu proti Washingtonu. Foto: Reuters Sorodne novice James vsega ni zmogel sam - velika zmaga Washingtona Dodaj v

Miami klonil v podaljšku - odlični predstavi Dragića in Davisa

Trojna dvojčka Jokića in Jamesa

24. februar 2018 ob 06:00

New Orleans - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so doživeli grenak poraz v New Orleansu, Pelikani so bili boljši s 124:123 po podaljšku. Goran Dragić je bil najboljši igralec Vročice s 30 točkami, devetimi skoki in osmimi podajami.

Pri gostiteljih je blestel Anthony Davis s 45 točkami in 17 skoki, petimi blakadami in petimi ukradenimi žogami. V podaljšku je odločilni koš sedem sekund pred koncem dosegel Jrue Holiday, ki je prispeval 29 točk. Za Miami sta poskušala Dwyane Wade in Josh Richardson, ki pa sta bila v zadnjem napadu premalo natančna.

Gostje so imeli na začetku zadnje četrtine osem točk prednosti (84:92). Pelikani so se nato razigrali, na krilih Davisa po povedli s 106:101 dve minuti pred koncem. Dragić je 14 sekund pred koncem zadel za 108:108 in na vrsti je bilo dodatnih pet minut.

V podaljšku je Dragić nanizal pet točk (112:115), nato pa so ga gostitlji bolje pokrili in odgovornost so morali prevzeti drugi košarkarji. James Johnson je po podaji "Gogija" polagal za 119:119 minuto pred koncem, Wade pa je celo poskrbel za vodstvo Miamija. Davis je 29 sekund pred koncem podaljška izenačil in dodal še prosti met po prekršku Bama Adebaya. Erik Spoelstra je vzel minuto odmora in Wade je bil natančen za novo vodstvo gostov (122:123). Obe ekipi sta ostali brez minute odmora. Holiday je bil natančen, nato pa se je Miamiju mudilo, Wade in Richardson pa nista zadela.

"Vsekakor smo razočarani in žalostni, ker smo izgubili tesno končnico. Imamo še dovolj energije in borili se bomo do konca rednega dela. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo na težkem gostovanju," je poudaril Dragić, ki je igral prvič po nedeljski tekmi All Star v Staples Centru v Los Angelesu.

Za Dragića in druščino, ki so s 30 zmagami na osmem mestu zahodne konference, ne bo premora. Že v noči na nedeljo je na sporedu obračun z Memphisom.

Trojna dvojčka Jokića in Jamesa

Denver je v napetem srečanju premagal San Antonio s 122:119. Že tretjič zapored je Nikola Jokić dosegel trojni dvojček (28 točk, 11 skokov in 11 podaj). Spursi so doživeli že šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah. V nedeljo jih čaka težko gostovanje v Clevelandu.

Enajsti trojni dvojček v letošnji sezoni je dosegel LeBron James (18 točk, 14 skokov in 11 podaj), Cleveland je v drugem polčasu odpravil Memphis (89:112). Grizliji so uvodno četrtino dobili s 27:20, potem pa so se razigrali še novi košarkarji pri Cavaliersih. George Hill je prispeval 18 točk, Larry Nance 15, Jordan Clarkson pa 14.

Petkove tekme:

NEW ORLEANS - MIAMI * 124:123

Davis 45 (17/34 iz igre), 17 skokov, 5 blokad in 5 ukradenih žog, Holiday 29, Clark 21; Dragić 30 (12/22 iz igre, 2/3 za tri), 9 skokov in 8 podaj v 32 minutah, Whiteside 19 in 16 skokov.

DETROIT - BOSTON 98:110

Smith 20, Griffin 17, Drummond 15 in 17 skokov; Theis 19, Irving 18, Morris in Tatum po 15.

INDIANA - ATLANTA 116:93

Sabonis 21 in 13 skokov, Young 20, Joseph 15; Taylor 17, Prince 14.

WASHINGTON - CHARLOTTE 105:122

Beal 33, Porter 16; Kaminsky 25, Walker 24 (5/10 za tri), Williams 15.

HOUSTON - MINNESOTA 120:102

Harden 31 in 9 podaj, Capela 25 in 11 skokov, Paul 14, 10 skokov in 8 podaj; Wiggins 21, Towns in Teague po 18.

MEMPHIS - CLEVELAND 89:112

Green in Evans po 15; James 18, 14 skokov in 11 podaj, Hill 18, Nance 15.

TORONTO - MILWAUKEE * 119:122

DeRozan 33, Ibaka 18; Antetokounmpo 26 in 12 skokov, Middleton in Bledsoe po 21.

* - po podaljšku

DENVER - SAN ANTONIO 122:119

Jokić 28, 11 skokov in 11 podaj, Harris 23; Aldridge 38, Mills 21.

PHOENIX - LA CLIPPERS 117:128

Warren in Booker po 27; Williams 35, Harris 30 in 12 skokov.

UTAH - PORTLAND 81:100

Mitchell 21; McCollum 26, Lillard 24.

LA LAKERS - DALLAS 124:102

Randle 18, 12 skokov in 10 podaj, Thomas 17, Ingram in Caldwell Pope po 15; Barnes in Matthews po 16.

Sobotne tekme:

MIAMI - MEMPHIS

PHILADELPHIA - ORLANDO

NEW YORK - BOSTON

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY

MINNESOTA - CHICAGO

PHOENIX - PORTLAND

UTAH - DALLAS

SACRAMENTO - LA LAKERS

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 58 41 17 70,7 BOSTON CELTICS 60 41 19 68,3 CLEVELAND CAVALIERS 58 35 23 60,3 WASHINGTON WIZARDS 59 34 25 57,6 INDIANA PACERS 59 34 25 57,6 MILWAUKEE BUCKS 58 33 25 56,9 PHILADELPHIA 76ERS 56 31 25 55,4 MIAMI HEAT 59 30 29 50,8 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 58 28 30 48,3 CHARLOTTE HORNETS 59 26 33 44,1 NEW YORK KNICKS 60 24 36 40,0 CHICAGO BULLS 58 20 38 34,5 BROOKLYN NETS 60 19 41 31,7 ORLANDO MAGIC 58 18 40 31,0 ATLANTA HAWKS 60 18 42 30,0 Zahodna konferenca: HOUSTON ROCKETS 58 45 13 77,6 GOLDEN STATE WARRIORS 59 45 14 76,3 SAN ANTONIO SPURS 60 35 25 58,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 62 36 26 58,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 60 34 26 56,7 DENVER NUGGETS 59 33 26 55,9 PORTLAND TRAIL BLAZERS 59 33 26 55,9 NEW ORLEANS PELICANS 58 32 26 55,2 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 58 31 27 53,4 UTAH JAZZ 59 30 29 50,8 LOS ANGELES LAKERS 58 24 34 41,4 MEMPHIS GRIZZLIES 57 18 39 31,6 SACRAMENTO KINGS 58 18 40 31,0 DALLAS MAVERICKS 59 18 41 30,5 PHOENIX SUNS 60 18 42 30,0

