Mladeniči uspešno začeli domače evropsko prvenstvo

V petek dvoboj z Izraelom

19. julij 2018 ob 22:28

Mladinska reprezentanca je evropsko prvenstvo v Celju začela odlično. S 27:19 je premagala Norveško in se lahko mirno pripravlja na drugo tekmo proti Izraelu.

Začetek tekme je bil izenačen, obe ekipi je odlikovala odlična obramba, Slovencem pa v napadu nikakor ni steklo. Norvežani so ob polovici prvega polčasa vodili z golom prednosti (4:3), kmalu zatem pa je slovenskim rokometašem uspelo izenačiti in nato so prvič na tekmi tudi povedli (6:5). Nadaljevanje je potekalo povsem po notah gostiteljev, ki so prišli do najvišje prednosti prvega polčasa (11:7), ki so jo Norvežani do konca stopili na 9:11.

Po odmoru je slovenska reprezentanca začela odlično in po desetih minutah znova prišla do občutnejše prednosti (16:10). Izbranci Saše Prapotnika so še naprej v igrali odlično v obrambi, izkazal se je tudi vratar Gašper Dobaj, ki je zbral devet obramb in gledalci v polnem Golovcu so bili lahko s prikazanim zelo zadovoljni. Deset minut pred koncem so Slovenci prednost še povečali (22:14) in vprašanj o zmagovalcu ni bilo več.

"Obramba je delovala odlično. Vsem devetnajstim igralcem popolnoma zaupam in upam, da bomo lahko vsem ponudili minutažo, da bomo tako lahko ostali čim bolj sveži za drugi del tekmovanja. Zdaj moramo paziti, da fantje ne padejo v evforijo, saj gremo tekmo za tekmo. Izraela ne smemo podcenjevati, morali bomo igrati tako, kot znamo. Zdaj se moramo dobro naspati in jutri zopet z vsemi močmi na tekmo," je povedal selektor Sašo Prapotnik.

Slovenci bodo naslednjo tekmo odigrali v petek ob 19.00 proti Izraelu, ki je na prvi tekmi z 28:35 izgubil proti Srbiji.

Skupina B:

SLOVENIJA - NORVEŠKA 27:19 (11:9)

Slovenija: Ferjan, Žabić 1, Kunst 3, Horzen 2, Kavčič 1, Rozman 1, Ocvirk 5, Kotar 3, Pipp, Ozmec, Makuc 4, Mazej, Kosi 4, Dobovičnik 1, Novak 2, Dobaj.

Norveška: Imsgaard, Egeli, Naerland, Simonsen 4, Linderud, Sandven 1, Heldal 4, Hoffstadt 2, Haugseng, Paulsen Haug, Enoksen, Boilesen 4, Mitrovic 1, Weidemann, Roenningen 1, Myklebust 1.

SRBIJA - IZRAEL 35:28 (21:13)



Petek ob 17.00:

NORVEŠKA - SRBIJA

Ob 19.00:

IZRAEL - SLOVENIJA



Nedelja ob 17.00:

NORVEŠKA - IZRAEL

Ob 19.00:

SLOVENIJA - SRBIJA

V drugi del in boj za medalje peljeta prvi dve mesti.

