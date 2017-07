Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V slovenskih vratih je blestel Urh Kastelic. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladi Slovenci remizirali s Francozi

Po treh krogih brez poraza

21. julij 2017 ob 18:33

Alžir - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši do 21 let odlično igrajo na svetovnem prvenstvu v Alžiriji. Po zmagah nad Katarjem in Dansko so v tretjem krogu remizirali s Francozi (22:22).

Varovanci selektorja Saše Prapotnika so prikazali izjemno borbeno igro in se v prvem polčasu dobro zoperstavili Franciji, tretji reprezentanci minulega evropskega prvenstva. Polčas se je končal z 12:12.

Kastelic zaklenil vrata

Francija je na začetku drugega dela pobegnila na 18:13, kar je bila tudi njena najvišja prednost na tekmi. A kljub temu se mladi Slovenci niso predali. Z odlično obrambo na čelu z izjemnim vratarjem Urhom Kastelicem, ki je zbral 10 obramb, so razliko vztrajno nižali in se na koncu veselili velike točke.

Pri Slovencih je bil s petimi goli najučinkovitejši Rok Cvetko. Tilen Sokolič jih je dodal štiri, Aleks Vlah pa tri. Slovenija bo v soboto igrala z Egiptom.

ROKOMET (M)



SVETOVNO PRVENSTVO (U-21)

ALŽIRIJA, skupina B



FRANCIJA - SLOVENIJA 22:22 (12:12)

Cvetko 5, Sokolič 4, Vlah 3.



Sobota ob 21.00:

SLOVENIJA - EGIPT



Ponedeljek ob 11.00:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA



Že odigrano:

SLOVENIJA - KATAR 31:23 (15:13)

SLOVENIJA - DANSKA 33:30 (15:11)



Vrstni red: Slovenija in Francija 5, Danska, Švedska 2, Egipt in Katar 0.

Prvi štirje se uvrstijo v četrtfinale.

A. V.